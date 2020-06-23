Матчи теннисного турнира Adria Tour в Боснии и Герцеговине отменены
Матчи выставочного благотворительного теннисного турнира Adria Tour в Боснии и Герцеговине отменены, сообщается на официальном сайте турнира.
Матчи выставочного благотворительного теннисного турнира Adria Tour в Боснии и Герцеговине отменены, сообщается на официальном сайте турнира.
Оргкомитет Adria Tour принял решение не продолжать серию турниров, отменив матчи в
«К сожалению, в связи со всеми событиями, которые произошли за последние несколько дней, мы решили, что самое главное сейчас — это стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, а также, чтобы все восстановили свое здоровье», — сказал директор турнира Джордже Джокович.
«Мы благодарим участников и всех тех, кто в предыдущие дни упорно трудился над подготовкой этих соревнований. Мы ценим это и остаемся друзьями, надеясь, что наша идея осуществится, как только позволят условия», — добавил он.