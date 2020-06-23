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16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матчи теннисного турнира Adria Tour в Боснии и Герцеговине отменены

Матчи выставочного благотворительного теннисного турнира Adria Tour в Боснии и Герцеговине отменены, сообщается на официальном сайте турнира.

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Источник: Спорт РИА Новости

Оргкомитет Adria Tour принял решение не продолжать серию турниров, отменив матчи в Бане-Луке и Сараево. Ранее сообщалось, что финал турнира в хорватском Задаре, в котором должны были сыграть российский теннисист Андрей Рублев и первая ракетка мира серб Новак Джокович, отменен после положительного теста на коронавирус у болгарина Григора Димитрова. Позднее стало известно, что хорват Борна Чорич и Джокович также инфицированы коронавирусом.

«К сожалению, в связи со всеми событиями, которые произошли за последние несколько дней, мы решили, что самое главное сейчас — это стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, а также, чтобы все восстановили свое здоровье», — сказал директор турнира Джордже Джокович.

«Мы благодарим участников и всех тех, кто в предыдущие дни упорно трудился над подготовкой этих соревнований. Мы ценим это и остаемся друзьями, надеясь, что наша идея осуществится, как только позволят условия», — добавил он.

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