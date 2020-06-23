«Спящая красавица». Как тренер готовит лучшую теннисистку Казахстана к возобновлению сезона
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина продолжает подготовку к возобновлению сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина продолжает подготовку к возобновлению сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Делает это первая ракетка Казахстана вместе со своим личным тренером из Хорватии Стефано Вуковым.
Именно он публикует в своем Instagram видео тренировок казахстанской теннисистки, иногда и подшучивая над ней: «Спящая красавица», «Порхай как бабочка, жаль как пчела».
На данный момент 21-летняя Рыбакина является 17-й ракеткой мира. Данная позиция в рейтинге WTA стала исторической для Казахстана. Ранее казахстанских теннисисток в топ-20 одиночного разряда не было.
В 2020 году Рыбакина сыграла 25 матчей и одержала 21 победу, сыграв в четырех подряд финалах турниров WTA. При этом казахстанка установила новый рекорд, выиграв 21 матч на турнирах WTA в году.