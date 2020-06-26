Финал Кубка Федерации перенесен на апрель 2021 года

Первоначально финал главного командного турнира этого года в женском теннисе должен был пройти в Будапеште 14—19 апреля , но в середине марта в связи с пандемией COVID-19 было решено отложить его проведение.

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В итоге ITF решила провести турнир с 13 по 18 апреля 2021 года на грунтовых кортах Laszlo Papp Arena венгерской столицы.

Жеребьевка финала остается в силе.

Теннисистки сборной Беларуси на первом этапе сыграют в группе В с командами Бельгии и Австралии.