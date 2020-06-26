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15:15 (мск), источник: ТАСС

Директор теннисного турнира в Хорватии Горан Иванишевич заразился коронавирусом

ТАСС, 26 июня. Тест на коронавирус директора выставочного турнира в Хорватии Горана Иванишевича дал положительный результат. Об этом бывший теннисист написал в Instagram.

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Инфицировано620 794+6 800
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Скончалось8 781+176
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Выздоровело384 152+8 988
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Инфицировано9 635 935+173 289
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Скончалось489 922+6 611
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Выздоровело4 861 715+89 274
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Источник: AP 2020

Турнир в Хорватии проходил на прошлой неделе. Соревнования были досрочно завершены из-за обнаружения коронавируса у участников турнира — болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича, позднее о заражении также сообщил серб Новак Джокович. В турнире принимал участие россиянин Андрей Рублев, который должен был сыграть в финале с Джоковичем. Российский теннисист 22 июня сообщил в Twitter, что у него коронавирус не обнаружен.

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«К сожалению, после двух отрицательных тестов за последние 10 дней, я сдал положительный тест на коронавирус, — написал 48-летний Иванишевич. — Я себя хорошо чувствую, и у меня нет никаких симптомов. Я хочу проинформировать всех, с кем контактировал, о положительном тесте и напомнить о необходимости внимательно следить за своим самочувствием и здоровьем близких. Я продолжаю находиться на самоизоляции, как и раньше, и желаю всем заболевшим скорейшего выздоровления».

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Иванишевич выступал на профессиональном уровне с 1988 по 2004 год. Он выиграл 22 турнира в одиночном разряде и девять — в парном. В его активе победа на Уимблдоне в одиночном разряде (2001). В июле 1994 года спортсмен занимал вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), что является высшим достижением в его карьере.

На Олимпийских играх 1992 года Иванишевич завоевал бронзовые награды в одиночном и парном разрядах. Он пять раз признавался лучшим спортсменом Хорватии.

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