Саснович и Колодынска вышли в финал открытого чемпионата Беларуси по теннису

Сегодня в полуфинале Александра Саснович, посеянная под первым номером, переиграла Юлию Готовко — 6:4, 6:1. В решающем поединке 27 июня соперницей Саснович будет еще одна белорусская теннисистка Яна Колодынска, разгромившая в полуфинальном матче Татьяну Сосновскую — 6:0, 6:0.

В мужском одиночном разряде первым в финал пробился Иван Лютаревич, одолевший в трехчасовом полуфинальном поединке Ярослава Шило — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Его соперником в решающем матче будет первый номер посева россиянин Аслан Карацев, который взял верх над Александром Згировским — 4:6, 6:3, 6:1.

В финале состязаний смешанных пар Александра Саснович и Иван Лютаревич будут соперничать с Лидией Морозовой и Андреем Василевским.

В соревнованиях женского парного разряда за чемпионский титул Юлия Готовко и Анна Кубарева спорят с Аленой Фалей и Кристиной Дмитрук.

В финале мужского парного разряда Иван Лютаревич и Александр Згировский встречаются с Тимофеем Басалыго и Владимиром Филипповичем.