Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетик
Мальорка
20
Футбол. Зарубежный
перерыв
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Майнц
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Айнтрахт Ф
Падерборн
Футбол. Зарубежный
16:30
Вердер
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Минск
Шахтер С
Футбол. Премьер-лига
17:30
Рубин
Локомотив
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:15
Брешиа
Дженоа
Футбол. Зарубежный
18:30
Неман
Динамо Брс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Леганес
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
БАТЭ
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Алавес
Все события
Фоторепортажи
12Девушки с овальным мячом из СССР: красота и мощь
10«Реал» победил «Валенсию»
26 июня, источник: БЕЛТА

Саснович и Колодынска вышли в финал открытого чемпионата Беларуси по теннису

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александра Саснович и Яна Колодынска стали финалистками женского одиночного разряда открытого чемпионата Беларуси по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в полуфинале Александра Саснович, посеянная под первым номером, переиграла Юлию Готовко — 6:4, 6:1. В решающем поединке 27 июня соперницей Саснович будет еще одна белорусская теннисистка Яна Колодынска, разгромившая в полуфинальном матче Татьяну Сосновскую — 6:0, 6:0.

В мужском одиночном разряде первым в финал пробился Иван Лютаревич, одолевший в трехчасовом полуфинальном поединке Ярослава Шило — 4:6, 7:6 (7:4), 6:4. Его соперником в решающем матче будет первый номер посева россиянин Аслан Карацев, который взял верх над Александром Згировским — 4:6, 6:3, 6:1.

В финале состязаний смешанных пар Александра Саснович и Иван Лютаревич будут соперничать с Лидией Морозовой и Андреем Василевским.

В соревнованиях женского парного разряда за чемпионский титул Юлия Готовко и Анна Кубарева спорят с Аленой Фалей и Кристиной Дмитрук.

В финале мужского парного разряда Иван Лютаревич и Александр Згировский встречаются с Тимофеем Басалыго и Владимиром Филипповичем.

Открытое белорусское первенство завершится 27 июня.

 Гороскоп на май 2020
Невозмутимая реакция девушки на дикого медведя восхитила сеть - видео
Волевая победа без чемпионской игры. «Зенит» обыграл «Крылья»
Тень коронавируса. Четыре матча 24-го тура РПЛ пройдут в субботу
43-летний российский боец подписал новый контракт с UFC
СМИ: 3 немецких клуба заинтересованы в приобретении игрока ЦСКА
«Оренбург» ответил Черданцеву на обвинение в легкомыслии
Тедеско vs автобус Евсеева: прогноз на матч «Спартак» — «Уфа»
Легенда МЮ распродает свои награды на аукционе, чтобы выжить
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь