Первые победители определились на открытом чемпионате Беларуси по теннису

В финале состязаний смешанных тандемов Лидия Морозова и Андрей Василевский в упорнейшей борьбе переиграли в трехсетовом матче Александру Саснович и Ивана Лютаревича — 1:6, 6:1, 10:6.

В соревнованиях женских дуэтов чемпионками стали Алена Фалей и Кристина Дмитрук, взявшие верх над Юлией Готовко и Анной Кубаревой — 6:3, 6:1.

В финале мужского парного разряда Иван Лютаревич и Александр Згировский обыграли Тимофея Басалыго и Владимира Филипповича — 6:2, 6:4.