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26 июня, источник: БЕЛТА

Первые победители определились на открытом чемпионате Беларуси по теннису

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На открытом чемпионате Беларуси по теннису сегодня определились победители в парных разрядах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В финале состязаний смешанных тандемов Лидия Морозова и Андрей Василевский в упорнейшей борьбе переиграли в трехсетовом матче Александру Саснович и Ивана Лютаревича — 1:6, 6:1, 10:6.

В соревнованиях женских дуэтов чемпионками стали Алена Фалей и Кристина Дмитрук, взявшие верх над Юлией Готовко и Анной Кубаревой — 6:3, 6:1.

В финале мужского парного разряда Иван Лютаревич и Александр Згировский обыграли Тимофея Басалыго и Владимира Филипповича — 6:2, 6:4.

27 июня в заключительный день соревнований состоятся решающие поединки в одиночных турнирах. У женщин соперницей Александры Саснович, посеянной под первым номером, будет Яна Колодынска. У мужчин Иван Лютаревич встретится с первым номером посева россиянином Асланом Карацевым.

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