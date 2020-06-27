Тарпищев: Набор очков для попадания на Олимпиаду станет проблемой для многих теннисистов

Источник: РИА "Новости"

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. На Игры теннисисты отбираются по рейтингам Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Хотим мы или нет, но Олимпийские игры в следующем году не отменяли и к ним надо готовиться. А где люди будут сейчас набирать очки, я не представляю, — сказал Тарпищев. — Плюс нужно выстраивать методический и тренировочный процесс, а его нет. Многие теннисисты будут вынуждены играть с листа, а это верный путь к травмам».

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Первый турнир после паузы под эгидой WTA состоится в итальянском Палермо с 3 по 9 августа, под эгидой ATP — с 14 по 21 августа в Вашингтоне.