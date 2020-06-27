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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Маррей проиграл Эвансу в полуфинале выставочного турнира

Британский теннисист Энди Маррей уступил соотечественнику Дэну Эвансу в полуфинальном матче выставочного турнира, который проходит в Рохамптоне (Большой Лондон).

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 10:8 в пользу Эванса.

Второй финалист определится по итогам противостояния британцев Кайла Эдмунда и Кэмерона Норри.

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