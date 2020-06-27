Маррей проиграл Эвансу в полуфинале выставочного турнира
Британский теннисист Энди Маррей уступил соотечественнику Дэну Эвансу в полуфинальном матче выставочного турнира, который проходит в Рохамптоне (Большой Лондон).
Британский теннисист Энди Маррей уступил соотечественнику Дэну Эвансу в полуфинальном матче выставочного турнира, который проходит в Рохамптоне (Большой Лондон).
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:3, 10:8 в пользу Эванса.
Второй финалист определится по итогам противостояния британцев Кайла Эдмунда и Кэмерона Норри.