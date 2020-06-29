Казахстанский теннисист выиграл три матча за день в США

Вчера, 28 июня, Попко победил канадца Лиама Драксла — 6:3, 3:6, 10:3, американца Эвана Кинга — 7:5, 7:6, а также чилийца Алехандро Табило — 3:6, 6:1, 10:7. За день до этого казахстанец обыграл американца Кэннона Кингсли — 7:6, 4:6, 10:4. В пассиве у Попко одно поражение от аргентинца Хорди Арконаде — 6:3, 3:6, 6:10.