8 игроков, которым Уимблдон помешал выиграть «Карьерный шлем»
Энен, Селеш, Вавринка, Лендл побеждали на трёх разных турнирах «Большого шлема», но трава Уимблдона стала для них камнем преткновения.
Энен, Селеш, Вавринка, Лендл побеждали на трёх разных турнирах «Большого шлема», но трава Уимблдона стала для них камнем преткновения.
Можно прекрасно играть на траве, побеждать на турнирах с этим покрытием, но Уимблдон
Теннисисты, которым до «Карьерного шлема» не хватило титула на Уимблдоне
Мужчины:
Иван Лендл — 8 (2+3+0+3)
Кен Розуолл — 8 (4+2+0+2)
Матс Виландер — 7 (3+3+0+1)
Гильермо Вилас — 4 (2+1+0+1)
Стэн Вавринка — 3 (1+1+0+1)
Женщины:
Моника Селеш — 9 (4+3+0+2)
Жюстин Энен — 7 (1+4+0+2)
Гана Мандликова — 4 (2+1+0+1)
Иван Лендл был одним из самых стабильных теннисистов 1980-х. Он 270 недель был первой ракеткой мира, 12 лет подряд выступал на Итоговом чемпионате ATP и 9 лет подряд доходил там до финала. На турнирах «Большого шлема» уроженец Остравы (Чехословакия) лишь с пятого финала завоевал свой первый титул. Всего он одержал 8 побед на мэйджорах, причём на US Open он выступал в восьми финалах подряд и трижды там побеждал. Три победы на его счету и на «Ролан Гаррос», а также дважды он выиграл на Australian Open. Не покорился Ивану только Уимблдон. Он пять раз проиграл там на стадии полуфинала (1983, 1984, 1988−1990) и дважды играл в финале (1986, 1987), но оба раза уступил тем, кто лучше него играл на траве — Борису Беккеру и Патрику Кэшу.
Легендарному австралийскому теннисисту Кену Розуоллу немного не повезло с эпохой. Он успел выиграть 4 титула на турнирах «Большого шлема» — чемпионат Австралии (1953, 1955), Франции (1953) и США (1956), дважды он проиграл в финале Уимблдона (1954, 1956), пока в возрасте 22 лет не перешёл в профессионалы. Тогда на «Больших шлемах» могли играть только любители, и 12 самых продуктивных лет в карьере Кена мэйджоры были для него недоступны. В 1968 году наступила Открытая эра в теннисе. 34-летний Розуолл сходу выиграл «Ролан Гаррос», затем US Open-1970 и ещё дважды стал победителем Australian Open (1971, 1972). Ещё два раза австралиец добирался до финала Уимблдона (1970, 1974), но оба раза уступил. Самое интересное, что турнир в Австралии разыгрывался на траве до 1987 года, а в США — до 1974 года. Но Кен Розуолл, выигравший 6 из 8 своих «шлемов» именно на травяном покрытии, так и не сумел в итоге покорить главный травяной турнир — Уимблдон — и не собрал «Карьерный шлем».
И у ещё одного теннисиста — Гильермо Виласа — были в карьере победы на траве, но до «Карьерного шлема» не хватило титула именно на Уимблдоне, который разыгрывается как раз на травяном покрытии. Аргентинец дважды выиграл Australian Open (1978, 1979) — причём именно на траве. В 1977 году Вилас также победил на двух «шлемах», которые проводились тогда на грунте — «Ролан Гаррос» и US Open. На самом Уимблдоне Гильермо дважды был четвертьфиналистом (1975, 1976), но этим и ограничился.
Швейцарцу Стэну Вавринке, как и Розуоллу, тоже немного не повезло с эпохой — его лучшие годы пришлись на время доминирования «Большой тройки» — Федерера, Надаля и Джоковича, с которыми
Моника Селеш ворвалась в мировой теннис в юном возрасте. Уже в 16 лет она выиграла «Ролан Гаррос», на котором победила в итоге 3 раза подряд (1990−1992), трижды она первенствовала на Australian Open (1991−1993), дважды на US Open (1991, 1992). Один раз Моника дошла до финала Уимблдона, где уступила немке Штеффи Граф. Селеш громила всех соперниц своими двуручными форхендом и бэкхендом. Всё шло к тому, что ей рано или поздно покорится и Уимблдон, но в апреле 1993 года во время турнира в Гамбурге на переходе к теннисистке подбежал болельщик и напал на неё с ножом. Монику сразу же госпитализировали, травма оказалась неопасной, но моральное потрясение Селеш было настолько глубоким, что она перестала выступать на турнирах, стала сторониться людей и закрылась у себя в доме, оснащённом высоким забором и камерами слежения. Моника вернулась в тур только через 2,5 года — он смогла выиграть Australian Open-1996, была в финалах US Open (1995, 1996) и «Ролан Гаррос» (1998), а на Уимблдоне дальше четвертьфинала больше не продвинулась (1998, 2000, 2002).
Жюстин Энен была очень близка к «Карьерному шлему». Она четыре раза победила на «Ролан Гаррос», дважды выиграла US Open и один раз Australian Open. Два раза бельгийка была и в финале Уимблдона, но в 2001 году она уступила в трёх сетах Винус Уильямс, а в 2006-м вела 1−0 по сетам у Амели Моресмо, но в итоге тоже проиграла в трёх партиях.
Гана Мандликова, как и Энен, тоже побеждала на трёх разных «шлемах» — Australian Open (1980, 1987), «Ролан Гаррос» (1981) и US Open (1985). Дважды она была в финале Уимблдона, но в 1981 году проиграла Крис Эверт, а в 1986-м — Мартине Навратиловой.
Даниил Сальников