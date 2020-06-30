8 игроков, которым Уимблдон помешал выиграть «Карьерный шлем»

Источник: AP 2020

Можно прекрасно играть на траве, побеждать на турнирах с этим покрытием, но Уимблдон каким-то загадочным образом так просто не покоряется теннисистам. Представляем вам 8 именитых игроков, которые победили на нескольких турнирах «Большого шлема», причём иногда именно на травяном покрытии. Но такой заветный «Карьерный шлем» так и не собрали. И всё из-за Уимблдона.

Теннисисты, которым до «Карьерного шлема» не хватило титула на Уимблдоне

Мужчины:

Иван Лендл — 8 (2+3+0+3)

Кен Розуолл — 8 (4+2+0+2)

Матс Виландер — 7 (3+3+0+1)

Гильермо Вилас — 4 (2+1+0+1)

Стэн Вавринка — 3 (1+1+0+1)

Женщины:

Моника Селеш — 9 (4+3+0+2)

Жюстин Энен — 7 (1+4+0+2)

Гана Мандликова — 4 (2+1+0+1)

Иван Лендл (Чехословакия/США)

Иван Лендл был одним из самых стабильных теннисистов 1980-х. Он 270 недель был первой ракеткой мира, 12 лет подряд выступал на Итоговом чемпионате ATP и 9 лет подряд доходил там до финала. На турнирах «Большого шлема» уроженец Остравы (Чехословакия) лишь с пятого финала завоевал свой первый титул. Всего он одержал 8 побед на мэйджорах, причём на US Open он выступал в восьми финалах подряд и трижды там побеждал. Три победы на его счету и на «Ролан Гаррос», а также дважды он выиграл на Australian Open. Не покорился Ивану только Уимблдон. Он пять раз проиграл там на стадии полуфинала (1983, 1984, 1988−1990) и дважды играл в финале (1986, 1987), но оба раза уступил тем, кто лучше него играл на траве — Борису Беккеру и Патрику Кэшу.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CB1N6-IKl-g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от The Line Breaker (@thelinebreaker)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-24T20:38:16+00:00">24 Июн 2020 в 1:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кен Розуолл (Австралия)

Легендарному австралийскому теннисисту Кену Розуоллу немного не повезло с эпохой. Он успел выиграть 4 титула на турнирах «Большого шлема» — чемпионат Австралии (1953, 1955), Франции (1953) и США (1956), дважды он проиграл в финале Уимблдона (1954, 1956), пока в возрасте 22 лет не перешёл в профессионалы. Тогда на «Больших шлемах» могли играть только любители, и 12 самых продуктивных лет в карьере Кена мэйджоры были для него недоступны. В 1968 году наступила Открытая эра в теннисе. 34-летний Розуолл сходу выиграл «Ролан Гаррос», затем US Open-1970 и ещё дважды стал победителем Australian Open (1971, 1972). Ещё два раза австралиец добирался до финала Уимблдона (1970, 1974), но оба раза уступил. Самое интересное, что турнир в Австралии разыгрывался на траве до 1987 года, а в США — до 1974 года. Но Кен Розуолл, выигравший 6 из 8 своих «шлемов» именно на травяном покрытии, так и не сумел в итоге покорить главный травяной турнир — Уимблдон — и не собрал «Карьерный шлем».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CB5gHWvgh6W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CB5gHWvgh6W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Матс Виландер (Швеция)

Чем-то похожая история получилась у Матса Виландера в 1980-х. Два из трёх своих титулов на Australian Open он завоевал в то время, когда турнир там разыгрывался на траве. Трижды швед первенствовал на «Ролан Гаррос» и ещё раз победил на US Open. А вот трава Уимблдона стала для Матса своеобразным камнем преткновения. Три года подряд он доходил там до четвертьфинала (1987−1989), но дальше пробиться так и не смог. Любопытно, что в 1988 году Матс мог в теории вообще выиграть полноценный «Большой шлем» — он победил за сезон на Australian Open, «Ролан Гаррос» и US Open, но, как говорится, не судьба.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B-PH9YljBto/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B-PH9YljBto/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B-PH9YljBto/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Supertennis TV (@supertennistv)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-27T12:00:50+00:00">27 Мар 2020 в 5:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гильермо Вилас (Аргентина)

И у ещё одного теннисиста — Гильермо Виласа — были в карьере победы на траве, но до «Карьерного шлема» не хватило титула именно на Уимблдоне, который разыгрывается как раз на травяном покрытии. Аргентинец дважды выиграл Australian Open (1978, 1979) — причём именно на траве. В 1977 году Вилас также победил на двух «шлемах», которые проводились тогда на грунте — «Ролан Гаррос» и US Open. На самом Уимблдоне Гильермо дважды был четвертьфиналистом (1975, 1976), но этим и ограничился.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CB6moLapmDu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CB6moLapmDu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CB6moLapmDu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от LEYENDAS DEL DEPORTE (@leyendas.deporte)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-26T22:50:21+00:00">26 Июн 2020 в 3:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стэн Вавринка (Швейцария)

Швейцарцу Стэну Вавринке, как и Розуоллу, тоже немного не повезло с эпохой — его лучшие годы пришлись на время доминирования «Большой тройки» — Федерера, Надаля и Джоковича, с которыми какое-то время на равных спорил за «шлемы» и Энди Маррей. Но даже эту стену Стэну удалось несколько раз пробить. Он по разу выиграл Australian Open (2014), «Ролан Гаррос» (2015) и US Open (2016), победив в этих финалах как раз Надаля и дважды Джоковича. Вот только Уимблдон пока Вавринке не покорился. Швейцарец дважды играл в четвертьфинале (2014, 2015), и дальше пока не продвинулся. Однако в отличие от своих предшественников, Стэн является действующим теннисистом и теоретически ещё может собрать «Карьерный шлем».

Моника Селеш (Югославия/США)

Моника Селеш ворвалась в мировой теннис в юном возрасте. Уже в 16 лет она выиграла «Ролан Гаррос», на котором победила в итоге 3 раза подряд (1990−1992), трижды она первенствовала на Australian Open (1991−1993), дважды на US Open (1991, 1992). Один раз Моника дошла до финала Уимблдона, где уступила немке Штеффи Граф. Селеш громила всех соперниц своими двуручными форхендом и бэкхендом. Всё шло к тому, что ей рано или поздно покорится и Уимблдон, но в апреле 1993 года во время турнира в Гамбурге на переходе к теннисистке подбежал болельщик и напал на неё с ножом. Монику сразу же госпитализировали, травма оказалась неопасной, но моральное потрясение Селеш было настолько глубоким, что она перестала выступать на турнирах, стала сторониться людей и закрылась у себя в доме, оснащённом высоким забором и камерами слежения. Моника вернулась в тур только через 2,5 года — он смогла выиграть Australian Open-1996, была в финалах US Open (1995, 1996) и «Ролан Гаррос» (1998), а на Уимблдоне дальше четвертьфинала больше не продвинулась (1998, 2000, 2002).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CCAV0clgMSa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CCAV0clgMSa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CCAV0clgMSa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tennisdrawplay_ ? ?? (@tennisdrawplay_)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-06-29T04:18:55+00:00">28 Июн 2020 в 9:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Жюстин Энен (Бельгия)

Жюстин Энен была очень близка к «Карьерному шлему». Она четыре раза победила на «Ролан Гаррос», дважды выиграла US Open и один раз Australian Open. Два раза бельгийка была и в финале Уимблдона, но в 2001 году она уступила в трёх сетах Винус Уильямс, а в 2006-м вела 1−0 по сетам у Амели Моресмо, но в итоге тоже проиграла в трёх партиях.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CA6HXdtCimb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CA6HXdtCimb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Гана Мандликова (Чехословакия/Австралия)

Гана Мандликова, как и Энен, тоже побеждала на трёх разных «шлемах» — Australian Open (1980, 1987), «Ролан Гаррос» (1981) и US Open (1985). Дважды она была в финале Уимблдона, но в 1981 году проиграла Крис Эверт, а в 1986-м — Мартине Навратиловой.

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