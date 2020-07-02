Джокович сдал повторный тест на коронавирус, который дал отрицательный результат
ТАСС, 2 июля. Лидер рейтинга Ассоциации
ТАСС, 2 июля. Лидер рейтинга Ассоциации
23 июня Джокович, который участвовал в выставочном турнире в Хорватии, объявил, что заразился коронавирусом. Соревнования были ранее досрочно завершены
Также отмечается, что отрицательный результат дал тест на коронавирус, который сдала жена Джоковича Елена. Предыдущие 10 дней супруги находились на самоизоляции.
На счету 33-летнего Джоковича 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Уимблдон, трижды — Открытый чемпионат США и один раз — Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).