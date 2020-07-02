Джокович сдал повторный тест на коронавирус, который дал отрицательный результат

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23 июня Джокович, который участвовал в выставочном турнире в Хорватии, объявил, что заразился коронавирусом. Соревнования были ранее досрочно завершены из-за обнаружения коронавируса у других участников — болгарина Григора Димитрова и хорвата Борны Чорича. В турнире принимал участие россиянин Андрей Рублев, который должен был сыграть в финале с Джоковичем. Российский теннисист 22 июня сообщил в Twitter, что у него коронавирус не обнаружен.

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Также отмечается, что отрицательный результат дал тест на коронавирус, который сдала жена Джоковича Елена. Предыдущие 10 дней супруги находились на самоизоляции.