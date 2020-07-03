Джокович победил коронавирус

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Джокович объявил о своем выздоровлении спустя 10 дней после выявления у него заболевания. До обнаружения коронавируса спортсмен не соблюдал мер самоизоляции: его, в частности, видели в ночных клубах.

23 июня стало известно, что у первой ракетки мира и его супругивыявили коронавирус. Также положительный тест на COVID-19 сдал сербский центровой клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) «Денвер Наггетс» Никола Йокич, которого видели рядом с Джоковичем.

В апреле сербский теннисист выступил против перспективы обязательного вакцинирования от COVID-19 для спортсменов, желающих принять участие в международных турнирах. «Если так сделают, мне придется принять серьезное решение», — заявил тогда он.