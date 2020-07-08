Монеты над кортом, пощёчина судье, бой за полотенце. 10 скандалов Уимблдона
Как Медведев осыпал судью монетами, Серена сравнила себя с «Мстителями» и почему теннисисты попали под холодный душ на корте.
Как Медведев осыпал судью монетами, Серена сравнила себя с «Мстителями» и почему теннисисты попали под холодный душ на корте.
За более чем 100-летнюю историю Уимблдон запомнился не только феерическими битвами лучших теннисистов мира на травяных кортах, но и множеством скандалов. Расскажем о десяти из них.
Американец Джон Макинрой всегда слыл теннисистом буйного нрава. Один из самых ярких его скандалов случился на Уимблдоне-1981, когда Джон устроил истерику в матче первого круга с Томом Галликсоном. По ходу поединка он множество раз выражал недовольство работой судьи на вышке: «Ты, что, серьёзно? Ты не можешь быть серьёзным! Мяч попал в линию, там мел взлетел! Как ты вообще смог увидеть там аут?!». В третьем сете Макинрой вообще выругался матом в адрес судьи, а позднее сравнил бригаду судей со стадом баранов. И когда американец выиграл этот турнир, впервые за 100 лет организаторы Уимблдона не дали ему автоматическое членство во Всеанглийском клубе
Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).
На Уимблдоне-2016 нервы сдали у серба Виктора Троицки. В матче второго круга с испанцем Альбертом
На Уимблдоне-2017 отличился Даниил Медведев, причём как со знаком плюс, так и со знаком минус. В первом круге россиянин сенсационно выбил из сетки 5-го номера посева и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку. В следующем круге Даниил встречался с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Медведев смог отыграться со счёта 0−2 по сетам и вёл в пятой партии 2:1 с брейком. Когда арбитр на вышке Мариана Алвеш поправила решение линейного судьи и попросила переиграть мяч, Даниил начал выяснять с ней отношения: «Вызывай супервайзера, я думаю, что у тебя
Один из самых громких скандалов на Уимблдоне случился в 1995 году. Американец Джефф Таранго играл матч 3-го круга одиночного разряда с немцем Александром Мронцем. А накануне в паре Джефф играл против любимца местной публики Тима Хенмэна и немало поспособствовал тому, чтобы англичанина дисквалифицировали. В итоге в матче с Мронцем публика была настроена по отношению к Таранго весьма агрессивно. В
На одной из
На Уимблдоне-2017 произошёл скандал во время матча Джека Сока. После победы в первом круге над представителем Чили Кристьяном Гариным американец решил поблагодарить публику и бросил своё полотенце на трибуну. Поначалу этот сувенир поймал подросток, однако у него буквально из рук «трофей» стал выдёргивать крупный мужчина в синей рубашке. В итоге именно он выиграл этот короткий бой за полотенце. Но спустя
Вот уж кому нужно было полотенце на Уимблдоне-2019, да не одно, так это участникам матча первого круга турнира в миксте между дуэтами Лаура Зигемунд / Артём Ситак и Дарья Юрак / Кеннет Скупски. Во время перерыва перед решающей партией, когда теннисисты находились на своих стульях, неожиданно прорвало шланг, предназначенный для полива травы. Сначала промокли только сумки Лауры и Артёма, затем они сами. Но через несколько секунд после устранения прорыва вода хлынула вновь, только сильнее и в разные стороны. В итоге мокрыми оказались все теннисисты, судья на вышке Мохамед Лайани, болбои и часть зрителей.
Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).
Иногда на Уимблдоне случаются и скандалы, имеющие криминальный оттенок. Так в 2007 году сразу два участника соревнований оказались жертвами воров. Француз Микаэль Льодра лишился бумажника, буквально на 30 секунд отвлекшись от своего шкафчика, а у тренера испанца Фелисьяно Лопеса — Альберта Косты украли сумку, где лежали деньги. Представитель Всеанглийского теннисного клуба заявил тогда: «Мы знаем об этих инцидентах и попросили наш обслуживающий персонал в раздевалках быть более бдительными. Однако это трудно, когда вход в раздевалки разрешен такому большому количеству людей».
В 2012 году произошла кража, которая потрясла всех поклонников Уимблдона. В разгар турнира был похищен всеобщий любимец — ястреб Руфус, который охраняет турнир от назойливых голубей. Птица была украдена ночью из припаркованного автомобиля прямо с клеткой. К поиску Руфуса подключили полицию, но через два дня ящик с птицей был подброшен к дверям ветлечебницы. Ястреб практически не пострадал, лишь повредил себе лапу, видимо, когда долго бился в неволе о стены клетки. Ему дали пару дней отдыха, после чего Руфус снова заступил на службу.
В 1996 году случился грандиозный прокол службы безопасности, когда во время финального матча между Рихардом Крайчеком и Маливаем Вашингтоном на корт неожиданно выбежала 23-летняя студентка Мелисса Джонсон, подрабатывавшая на турнире официанткой. На девушке в этот момент не было ничего, кроме фартука, повязанного на поясе. Публика и теннисисты были шокированы. Особенно Вашингтон, который позже признался, что не мог сосредоточиться на игре, потому что перед его глазами всё время вставал образ этой юной леди. В итоге Маливай проиграл Крайчеку в трёх сетах.
Даниил Сальников