Монеты над кортом, пощёчина судье, бой за полотенце. 10 скандалов Уимблдона

Американец Джон Макинрой всегда слыл теннисистом буйного нрава. Один из самых ярких его скандалов случился на Уимблдоне-1981, когда Джон устроил истерику в матче первого круга с Томом Галликсоном. По ходу поединка он множество раз выражал недовольство работой судьи на вышке: «Ты, что, серьёзно? Ты не можешь быть серьёзным! Мяч попал в линию, там мел взлетел! Как ты вообще смог увидеть там аут?!». В третьем сете Макинрой вообще выругался матом в адрес судьи, а позднее сравнил бригаду судей со стадом баранов. И когда американец выиграл этот турнир, впервые за 100 лет организаторы Уимблдона не дали ему автоматическое членство во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета «за неподобающее поведение». Кстати, позднее автобиография Джона Макинроя была названа по его фразе, ставшей крылатой: You cannot be serious! Сам же теннисист ещё дважды выиграл Уимблдон, конечно же был введён в элитный клуб, сегодня он является одним из самых популярных теннисных комментаторов мира и сыграл самого себя в фильме «Уимблдон».