Монеты над кортом, пощёчина судье, бой за полотенце. 10 скандалов Уимблдона

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

За более чем 100-летнюю историю Уимблдон запомнился не только феерическими битвами лучших теннисистов мира на травяных кортах, но и множеством скандалов. Расскажем о десяти из них.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--372e75367513f8e88f5d" data-vnd="372e75367513f8e88f5d" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=372e75367513f8e88f5d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Американец Джон Макинрой всегда слыл теннисистом буйного нрава. Один из самых ярких его скандалов случился на Уимблдоне-1981, когда Джон устроил истерику в матче первого круга с Томом Галликсоном. По ходу поединка он множество раз выражал недовольство работой судьи на вышке: «Ты, что, серьёзно? Ты не можешь быть серьёзным! Мяч попал в линию, там мел взлетел! Как ты вообще смог увидеть там аут?!». В третьем сете Макинрой вообще выругался матом в адрес судьи, а позднее сравнил бригаду судей со стадом баранов. И когда американец выиграл этот турнир, впервые за 100 лет организаторы Уимблдона не дали ему автоматическое членство во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета «за неподобающее поведение». Кстати, позднее автобиография Джона Макинроя была названа по его фразе, ставшей крылатой: You cannot be serious! Сам же теннисист ещё дважды выиграл Уимблдон, конечно же был введён в элитный клуб, сегодня он является одним из самых популярных теннисных комментаторов мира и сыграл самого себя в фильме «Уимблдон».

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

На Уимблдоне-2016 нервы сдали у серба Виктора Троицки. В матче второго круга с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом в пятом сете при счёте 5:3 в пользу испанца Рамос подавал и пытался заработать матчбол. Троицки был уверен, что мяч улетел в аут, но судья уверенно засчитал попадание в корт. Серб протянул мяч в сторону судьи и попытался ему показать, что на нём нет следов белой краски от линии: «Нет, нет, посмотрите внимательнее на мяч!» — кричал Виктор. После того, как сербу не удалось отыграть матчбол, уже после рукопожатия с соперником Троицки бросился к судье выяснять отношения: «Что вы творите? Вы худший судья в истории! Вы ужасны! Извините, но я должен вам это высказать: Вы ужасны! Я прекрасно видел мяч. А вы сегодня вообще ничего не видели! Вы допустили ошибок 30 в обе стороны!» По итогам этого скандала Виктор Троицки был оштрафован на 10 тысяч фунтов стерлингов.

На Уимблдоне-2017 отличился Даниил Медведев, причём как со знаком плюс, так и со знаком минус. В первом круге россиянин сенсационно выбил из сетки 5-го номера посева и трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» Стэна Вавринку. В следующем круге Даниил встречался с бельгийцем Рубеном Бемельмансом. Медведев смог отыграться со счёта 0−2 по сетам и вёл в пятой партии 2:1 с брейком. Когда арбитр на вышке Мариана Алвеш поправила решение линейного судьи и попросила переиграть мяч, Даниил начал выяснять с ней отношения: «Вызывай супервайзера, я думаю, что у тебя что-то против меня. Ты постоянно меняешь решения не в мою пользу». В итоге мяч переиграли и счёт стал стремительно расти не в пользу Даниила. Этот эпизод явно выбил россиянина из колеи, и победителем этого матча стал Бемельманс. На этом скандал не закончился. Даниил достал из сумки кошелёк и стал бросать в сторону судейской вышки монеты, причём публике этот жест понравился — каждый взлёт в воздух монет сопровождался аплодисментами. После этого матча Медведев получил сразу три штрафа на общую сумму 14,5 тысяч долларов. Кстати, спустя два года на том же Уимблдоне Даниил проиграл в третьем круге опять в пяти сетах ещё одному бельгийцу — Давиду Гоффену. После матча россиянин не пожал руке судье на вышке, а уходя с корта, ударил ракеткой по газону, за что был оштрафован на 5,5 тысяч долларов.

Один из самых громких скандалов на Уимблдоне случился в 1995 году. Американец Джефф Таранго играл матч 3-го круга одиночного разряда с немцем Александром Мронцем. А накануне в паре Джефф играл против любимца местной публики Тима Хенмэна и немало поспособствовал тому, чтобы англичанина дисквалифицировали. В итоге в матче с Мронцем публика была настроена по отношению к Таранго весьма агрессивно. В какой-то момент американец крикнул в сторону трибун: «Заткнитесь!» Судья матча, француз Бруно Ребё, вынес ему предупреждение. Таранго вступил с ним в спор, назвав «самым коррумпированным в теннисе». В ответ Ребё оштрафовал его на очко, стоившее Джеффу гейма на своей подаче. После этого Таранго бросил на корт мячи, собрал ракетки и покинул стадион. В этот момент к судье бросилась жена спортсмена, Бенедикта, и влепила ему пощёчину. Джефф Таранго за эту историю был оштрафован в общей сложности на 63 тысячи долларов. После окончания карьеры американец работал тренером, в том числе и у Марии Шараповой, а сейчас является комментатором и с удовольствием играет на турнире легенд на Уимблдоне.

Перед стартом Уимблдона-2019 не справилась с эмоциями американка Серена Уильямс. Она проводила тренировку и в какой-то момент разозлилась то ли на себя, то ли на свою команду. Во всяком случае, Серена четыре раза ударила ракеткой по корту и швырнула её, повредив травяное покрытие. Персоналу стадиона пришлось убирать обломки ракетки и приводить в порядок газон.

На одной из пресс-конференций американке пришлось оправдываться за своё поведение: «Я просто бросила на корт ракетку. За это меня оштрафовали. Если бы мне объяснили, что такого я сделала, я была бы благодарна. Я всегда была “Мстителем” в сердце. Наверное, у меня суперсила, не знаю». Сумма штрафа за «простой бросок ракетки» составила 10 тысяч долларов.

На Уимблдоне-2017 произошёл скандал во время матча Джека Сока. После победы в первом круге над представителем Чили Кристьяном Гариным американец решил поблагодарить публику и бросил своё полотенце на трибуну. Поначалу этот сувенир поймал подросток, однако у него буквально из рук «трофей» стал выдёргивать крупный мужчина в синей рубашке. В итоге именно он выиграл этот короткий бой за полотенце. Но спустя какое-то время по сети разошлось видео с этим эпизодом. Американский теннисист обратил на него внимание и в своём твиттере выразил недоумение — как можно было отобрать у ребёнка сувенир? Сок пообещал подарить точно такое же полотенце мальчишке, если пользователи интернета помогут его отыскать. Началась целая кампания по поиску ребёнка и осуждению наглого поведения мужчины в синей рубашке. К этой компании подключились официальные аккаунты турниров «Большого шлема», Энди Маррей, другие теннисисты. Парня в итоге разыскали, и Сок ему вручил полотенце.

Вот уж кому нужно было полотенце на Уимблдоне-2019, да не одно, так это участникам матча первого круга турнира в миксте между дуэтами Лаура Зигемунд / Артём Ситак и Дарья Юрак / Кеннет Скупски. Во время перерыва перед решающей партией, когда теннисисты находились на своих стульях, неожиданно прорвало шланг, предназначенный для полива травы. Сначала промокли только сумки Лауры и Артёма, затем они сами. Но через несколько секунд после устранения прорыва вода хлынула вновь, только сильнее и в разные стороны. В итоге мокрыми оказались все теннисисты, судья на вышке Мохамед Лайани, болбои и часть зрителей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3Nnd2RjFAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3Nnd2RjFAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B3Nnd2RjFAu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wimbledon (@wimbledon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-04T22:18:16+00:00">4 Окт 2019 в 3:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат Wimbledon (ITF).

Иногда на Уимблдоне случаются и скандалы, имеющие криминальный оттенок. Так в 2007 году сразу два участника соревнований оказались жертвами воров. Француз Микаэль Льодра лишился бумажника, буквально на 30 секунд отвлекшись от своего шкафчика, а у тренера испанца Фелисьяно Лопеса — Альберта Косты украли сумку, где лежали деньги. Представитель Всеанглийского теннисного клуба заявил тогда: «Мы знаем об этих инцидентах и попросили наш обслуживающий персонал в раздевалках быть более бдительными. Однако это трудно, когда вход в раздевалки разрешен такому большому количеству людей».

В 2012 году произошла кража, которая потрясла всех поклонников Уимблдона. В разгар турнира был похищен всеобщий любимец — ястреб Руфус, который охраняет турнир от назойливых голубей. Птица была украдена ночью из припаркованного автомобиля прямо с клеткой. К поиску Руфуса подключили полицию, но через два дня ящик с птицей был подброшен к дверям ветлечебницы. Ястреб практически не пострадал, лишь повредил себе лапу, видимо, когда долго бился в неволе о стены клетки. Ему дали пару дней отдыха, после чего Руфус снова заступил на службу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bzc1-cFFi25/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bzc1-cFFi25/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bzc1-cFFi25/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Wimbledon (@wimbledon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-03T10:07:44+00:00">3 Июл 2019 в 3:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В 1996 году случился грандиозный прокол службы безопасности, когда во время финального матча между Рихардом Крайчеком и Маливаем Вашингтоном на корт неожиданно выбежала 23-летняя студентка Мелисса Джонсон, подрабатывавшая на турнире официанткой. На девушке в этот момент не было ничего, кроме фартука, повязанного на поясе. Публика и теннисисты были шокированы. Особенно Вашингтон, который позже признался, что не мог сосредоточиться на игре, потому что перед его глазами всё время вставал образ этой юной леди. В итоге Маливай проиграл Крайчеку в трёх сетах.