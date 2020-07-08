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12:48 (мск), источник: Prosports.kz

Первая ракетка Казахстана возобновит сезон на турнире в Палермо

Если она, конечно, доберется до Италии.

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Источник: РИА "Новости"

Сильнейшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина попала в расширенный список участниц первого после карантина турнира серии WTA в Палермо, сообщает Prosports.kz.

Организаторы Palermo Ladies Open принимали заявки на участие до 6 июля, однако позже пресс-служба сообщила о продлении срока до 13 июля. Так или иначе, уже несколько топовых теннисисток подтвердили свое участие, в том числе действующая победительница голландка Кики Бертенс, француженка Ализе Корне, немка Лаура Зигемунд, австралийка Дарья Гаврилова, итальянка Сара Эррани, австралийка Саманта Стосур и другие.

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Также по предварительной информации в расширенном списке оказалась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая попадет в число сеяных. Еще до возобновления карантина она успела пройти сбор в Боровом после чего покинула страну.

Напомним, что турнир в Палермо пройдет с 3 по 9 августа. Изначально в календаре соревнования стояли с 20 по 26 июля.

Тем временем Пресс-служба АТР опубликовала календарь турниров серии «Челленджер» на август и начало сентября. Отметим, что он не является окончательным и может быть подвергнут пересмотру. Тем не менее на итальянских стартах вполне может сыграть Андрей Голубев, который весь карантин провел на Апеннинском полуострове.

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