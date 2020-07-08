Первая ракетка Казахстана возобновит сезон на турнире в Палермо
Если она, конечно, доберется до Италии.
Если она, конечно, доберется до Италии.
Сильнейшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина попала в расширенный список участниц первого после карантина турнира серии WTA в Палермо, сообщает Prosports.kz.
Организаторы Palermo Ladies Open принимали заявки на участие до 6 июля, однако позже
Также по предварительной информации в расширенном списке оказалась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая попадет в число сеяных. Еще до возобновления карантина она успела пройти сбор в Боровом после чего покинула страну.
Напомним, что турнир в Палермо пройдет с 3 по 9 августа. Изначально в календаре соревнования стояли с 20 по 26 июля.
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