Первая ракетка Казахстана возобновит сезон на турнире в Палермо

Источник: РИА "Новости"

Сильнейшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина попала в расширенный список участниц первого после карантина турнира серии WTA в Палермо, сообщает Prosports.kz.

Организаторы Palermo Ladies Open принимали заявки на участие до 6 июля, однако позже пресс-служба сообщила о продлении срока до 13 июля. Так или иначе, уже несколько топовых теннисисток подтвердили свое участие, в том числе действующая победительница голландка Кики Бертенс, француженка Ализе Корне, немка Лаура Зигемунд, австралийка Дарья Гаврилова, итальянка Сара Эррани, австралийка Саманта Стосур и другие.

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Также по предварительной информации в расширенном списке оказалась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина, которая попадет в число сеяных. Еще до возобновления карантина она успела пройти сбор в Боровом после чего покинула страну.

Напомним, что турнир в Палермо пройдет с 3 по 9 августа. Изначально в календаре соревнования стояли с 20 по 26 июля.