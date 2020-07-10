WTA изменила систему подсчёта мирового рейтинга

Теперь рейтинг будет включать в себя результаты теннисисток с марта 2019 года по декабрь 2020 года. аналогичное решение ранее приняла и Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР).



Теперь в одиночном рейтинге будут учитываться 16 лучших результатов. При этом очки, заработанные на одних и тех же турнирах дважды, учитываться не будут.