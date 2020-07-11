Стал известен состав участниц теннисного турнира в Палермо

Источник: РИА "Новости"

В соревнованиях, которые должны пройти с 3 по 9 августа, выступит первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Кроме нее на открытые корты Country Time Club сицилийской столицы намерены выйти экс-первая ракетка планеты, второй номер мирового рейтинга румынка Симона Халеп, победительница прошлого турнира швейцарка Джил Тайхман (63-й номер рейтинга WTA), финалистка Кики Бертенс (7) из Нидерландов, хорватка Петра Мартич (15), казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (17), чешка Маркета Вондроушова (18), Мария Саккари (20) и другие известные спортсменки.

После финиша турнира в Палермо состоятся еще несколько турниров под эгидой WTA, а затем сильнейшие теннисистки планеты соберутся в Нью-Йорке, где с 31 августа по 13 сентября пройдет очередной турнир серии «Большого шлема» — открытый чемпионат США.