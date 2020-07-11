Стал известен состав участниц теннисного турнира в Палермо
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы первого после перерыва женского теннисного турнира в итальянском Палермо объявили состав участниц, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы первого после перерыва женского теннисного турнира в итальянском Палермо объявили состав участниц, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В соревнованиях, которые должны пройти с 3 по 9 августа, выступит первая ракетка Беларуси Арина Соболенко, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Кроме нее на открытые корты Country Time Club сицилийской столицы намерены выйти
После финиша турнира в Палермо состоятся еще несколько турниров под эгидой WTA, а затем сильнейшие теннисистки планеты соберутся в
Мужчины до старта на US Open выступят на соревнованиях в Вашингтоне (