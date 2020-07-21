Сестры Уильямс и Азаренко сыграют на турнире в Лексингтоне

Источник: РИА "Новости"

На турнире сыграют американки Винус и Серена Уильямс, Слоан Стивенс и белоруска Виктория Азаренко. Соревнования пройдут с 10 по 16 августа.

В настоящее время Азаренко является 58-й ракеткой мира. В этом сезоне Виктория провела лишь один официальный матч — на соревнованиях в Монтеррее (Мексика), где уступила Тамаре Зиданшек из Словении в первом круге.

Напомним, из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».