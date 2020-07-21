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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мужской теннисный турнир в Вашингтоне отменен

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне отменен из-за ограничений на международные перемещения, связанных с пандемией коронавируса.

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Турнир в Вашингтоне должен был стать первым турниром в мужском туре после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Соревнования должны были стартовать с 14 августа.

«Существует слишком много нерешенных внешних факторов, включая различные ограничения на международные перемещения, а также тревожные тенденции в области охраны здоровья и безопасности, которые вынудили нас сейчас принять это решение ради справедливости по отношению к нашим игрокам, поставщикам и партнерам, чтобы они могли быть уверены в своих планах», — приводит заявление руководителя турнира в Вашингтоне Марка Эйна Washington Post.

«В эти дни здоровье и безопасность должны оставаться приоритетом номер один», — добавил он.

После отмены турнира в Вашингтоне следующим в календаре ATP стоит «Мастерс» в Нью-Йорке, который изначально должен был состояться в Цинциннати. Старт соревнований запланирован на 22 августа.

Ранее сообщалось, что US Open станет первым турниром Большого шлема после рестарта, он пройдет без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября. Перенесенный из-за пандемии «Ролан Гаррос» пройдет в Париже с 21 сентября по 11 октября.

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