«Пусть всегда буду я». Арина Соболенко показала фото в купальнике
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка позировала на лежаке с коктейлем.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка позировала на лежаке с коктейлем.
«Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я», — подписала фото Соболенко.
В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска со счётом 6:3, 6:3 одолела представительницу Чехии Петру Квитову. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта