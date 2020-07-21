Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Милан
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Арсенал
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Аталанта
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Уотфорд
Манчестер Сити
04
Футбол. Премьер-лига
22.07
Ростов
Зенит
Футбол. Премьер-лига
22.07
Краснодар
Ахмат
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
21:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Пусть всегда буду я». Арина Соболенко показала фото в купальнике

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новые фотографии в своём «инстаграме». Спортсменка позировала на лежаке с коктейлем.

Наверх

«Пусть всегда будет солнце. Пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама. Пусть всегда буду я», — подписала фото Соболенко.

Во время загрузки произошла ошибка.

В конце февраля Арина Соболенко стала победительницей турнира в Дохе (Катар). В финале 21-летняя белоруска со счётом 6:3, 6:3 одолела представительницу Чехии Петру Квитову. В рейтинге WTA, замороженном в середине марта из-за приостановки сезона, Соболенко занимает 11-ю строчку.

Из-за пандемии коронавируса WTA-тур был приостановлен в марте и возобновится 3 августа на турнире в итальянском Палермо. После возобновления сезона также предполагается проведение в сжатые сроки трёх «Мастерсов», а также US Open и «Ролан Гаррос».

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Футболист «Спартака» дисквалифицирован на три матча Кубка России
Сразу семь хоккеистов ЦСКА сдали положительные тесты на COVID
«Тамбов» сохранил прописку в Российской премьер-лиге
Кокорин хочет получать миллионы евро по новому контракту
«Рубин» объявил о переходе Джордже Деспотовича
«Спартак» написал открытое письмо Виктору Кашшаи
Майк Тайсон и Рой Джонс могут провести бой в США в сентябре
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь