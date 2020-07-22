Двухлетняя дочь Серены Уильямс стала совладелицей футбольного клуба. Зачем?
Кроме юной наследницы Уильямс, акционерами новой команды стали Натали Портман, Ева Лонгория и другие звёзды
Кроме юной наследницы Уильямс, акционерами новой команды стали Натали Портман, Ева Лонгория и другие звёзды
Серена Уильямс за годы своей продолжительной профессиональной карьеры заработала на корте и за его пределами десятки миллионов долларов. Американская теннисистка продолжает успешно строить свою финансовую империю, тем более что теперь у неё есть помощники: муж Алексис Оганян — американский бизнесмен с армянскими корнями и двухлетняя дочь Олимпия.
Ещё до знакомства с Алексисом многократная чемпионка турниров «Большого шлема» искала способы, как удачно вложить «всё, что нажито непосильным трудом». Ещё 10 лет назад Серена и её старшая сестра Винус Уильямс приобрели пакет акций клуба НФЛ (американский футбол) «Майами Долфинс». В августе 2009 года сёстры Уильямс были официально представлены в качестве совладельцев клуба. Они присутствовали на тренировке команды, и им вручили клубные майки. Винус получила форму с номером 11 (в честь её одноимённой линии одежды), а Серена — с номером 89 (в честь их сводной сестры Йетунде Прайс, которая трагически погибла в 2003 году). «Мы действительно давно стремились к этому. Мы же живём в южной Флориде. Когда будем приезжать домой в перерывах между турнирами, то обязательно посетим матчи “Майами”», — отметила Винус.
В 2017 году, когда у организаторов теннисного супертурнира Miami Open возникли проблемы со стадионом в
В 2019 году Серена стала первой спортсменкой, которая попала в ежегодный рейтинг Forbes богатейших женщин мира, самостоятельно заработавших своё состояние. Её состояние тогда оценивалось в $ 225 млн. Кроме акций клуба НФЛ «Майами Долфинс» Уильямс также вложилась в промоутерскую компанию смешанных единоборств UFC. За пять лет она инвестировала в 34 стартапа, потратив не менее 10 миллионов. Венчурный фонд Серены предпочитает сотрудничать с компаниями, основанными женщинами или представителями меньшинств — инвестиции в такие стартапы составляют около 60% от общей суммы вложений.
Естественно, после знакомства Уильямс с Алексисом Оганяном, чьё состояние оценивается в 70 млн долларов, именно он стал её главным финансовым советником. Объединив свои усилия, Серена и Алексис уже вкладываются в одни и те же проекты. Вот и сейчас вся семья
Так зачем члены семьи
Родители двухлетней Олимпии уже успели опубликовать в её персональном «Инстаграме» фотографию дочки с надписью: «Гордая владелица».
Пётр Дубровский