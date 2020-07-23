Анна Калинская переболела коронавирусом

«Три недели назад мой результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, мои симптомы были приемлемыми: головная боль, слабость, отсутствие обоняния. Я провела на самоизоляции 14 дней. Неделю назад я прошла ещё два теста, и они дали отрицательный результат. С тех пор я чувствую себя хорошо и вернулась к тренировкам.