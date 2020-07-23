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10:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Анна Калинская переболела коронавирусом

Российская теннисистка Анна Калинская сообщила, что переболела коронавирусом.

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Источник: РИА "Новости"

«Три недели назад мой результат теста на коронавирус оказался положительным. К счастью, мои симптомы были приемлемыми: головная боль, слабость, отсутствие обоняния. Я провела на самоизоляции 14 дней. Неделю назад я прошла ещё два теста, и они дали отрицательный результат. С тех пор я чувствую себя хорошо и вернулась к тренировкам.

Хочу напомнить, что если кто-то из вашего окружения болеет, пройдите тест, даже если у вас нет никаких симптомов. Носите маску, мойте руки. Подумайте о других. Берегите себя, — написала Калинская на своей странице в «Инстаграме».

Таким образом, Анна стала первой теннисисткой WTA-тура, переболевшей коронавирусом. До этого вирус был обнаружен только у игроков ATP-тура.

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