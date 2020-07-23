Шарапова рассказала о последствиях дисквалификации

«После случившегося я удалила все приложения соцсетей, чтобы не сойти с ума и защитить себя от осуждения. Это меня расстроило, было неприятно чувствовать себя такой маленькой. Мне было больно и неприятно. Я хотела, чтобы ко мне проявили уважение», — заявила Шарапова. Она добавила, что ей было сложно смириться с тем, что она не будет играть долгое время.