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22:00 (мск), источник: Sport24

Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг

Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова поделилась воспоминаниями о дисквалификации за применение запрещенных препаратов. По словам россиянки, вина за это лежит на ее агенте Максе Айзенбаде.

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В 2016-м Шарапова сдала положительный тест на мельдоний и была дисквалифицирована на два года, позднее срок отстранения сократили до 15 месяцев.

«Я принимала этот препарат с 2006 года. В России он продается даже без рецепта. До 2015 года меня тестировали, все было нормально. В январе 2016-го мельдоний запретили. И если другие федерации предупредили спортсменов об этом, то до меня эта информация не дошла. В 2013-м я сменила врача, поскольку хотела более индивидуального подхода. В конце 2015-го я сказала менеджеру проверить список запрещенных препаратов. Но у него были проблемы личного характера, поэтому он этого не сделал.

После всех новостей обо мне я удалила все соцсети с телефона, чтобы защититься. Было неприятно почувствовать себя маленькой и незащищенной. Мама говорила мне, что ничего страшного не произошло. Она неделями ночевала у меня, отец тоже помогал, — цитирует Шарапову Punto de Break.

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