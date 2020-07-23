Шарапова назвала виновника своей дисквалификации за допинг

«Я принимала этот препарат с 2006 года. В России он продается даже без рецепта. До 2015 года меня тестировали, все было нормально. В январе 2016-го мельдоний запретили. И если другие федерации предупредили спортсменов об этом, то до меня эта информация не дошла. В 2013-м я сменила врача, поскольку хотела более индивидуального подхода. В конце 2015-го я сказала менеджеру проверить список запрещенных препаратов. Но у него были проблемы личного характера, поэтому он этого не сделал.