ATP и WTA отменили все теннисные турниры в Китае в 2020 году из-за пандемии
ТАСС, 24 июля. Ассоциация
ТАСС, 24 июля. Ассоциация
ATP в 2020 году планировала провести четыре турнира, WTA — семь. Ближайшим должен был стать мужской турнир в Чэнду, который был запланирован с 28 сентября по 4 октября. Отмены теннисных турниров связаны с постановлениями правительства Китая, запрещающими проводить международные соревнования на территории страны. Это является одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«На протяжении пандемии наш подход при организации мероприятий всегда заключался в том, чтобы следовать указаниям властей. Мы уважаем решение китайского правительства сделать все возможное для страны во время беспрецедентной глобальной ситуации, — сказал глава ATP Андреа Гауденци. — С болью в сердце мы объявляем, что турниры ATP не будут проводиться в Китае в этом году, я хочу поблагодарить организаторов за их работу и сотрудничество. Китайские фанаты — одни из самых страстных в мире, и я знаю, что игроки с нетерпением ждут следующей возможности сыграть в Китае».
«Мы крайне разочарованы тем, что наши мероприятия мирового уровня в Китае не состоятся в этом году, — отметил глава WTA Стив Саймон. — Мы хотим отметить значительные усилия, предпринятые организаторами наших турниров в этом регионе, которые на протяжении всей пандемии вместе с Китайской теннисной ассоциацией тесно работали с WTA».
Проведение турниров ATP и WTA в сезоне 2020 года прервано
В Китае до конца года отменены все международные соревнования, за исключением тестовых турниров к зимним Олимпийским играм в Пекине. Зимние Олимпийские игры запланированы на