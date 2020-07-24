ATP и WTA отменили все теннисные турниры в Китае в 2020 году из-за пандемии

Источник: Reuters

ATP в 2020 году планировала провести четыре турнира, WTA — семь. Ближайшим должен был стать мужской турнир в Чэнду, который был запланирован с 28 сентября по 4 октября. Отмены теннисных турниров связаны с постановлениями правительства Китая, запрещающими проводить международные соревнования на территории страны. Это является одной из мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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«На протяжении пандемии наш подход при организации мероприятий всегда заключался в том, чтобы следовать указаниям властей. Мы уважаем решение китайского правительства сделать все возможное для страны во время беспрецедентной глобальной ситуации, — сказал глава ATP Андреа Гауденци. — С болью в сердце мы объявляем, что турниры ATP не будут проводиться в Китае в этом году, я хочу поблагодарить организаторов за их работу и сотрудничество. Китайские фанаты — одни из самых страстных в мире, и я знаю, что игроки с нетерпением ждут следующей возможности сыграть в Китае».

Час разочарований Что нас ждет после пандемии

«Мы крайне разочарованы тем, что наши мероприятия мирового уровня в Китае не состоятся в этом году, — отметил глава WTA Стив Саймон. — Мы хотим отметить значительные усилия, предпринятые организаторами наших турниров в этом регионе, которые на протяжении всей пандемии вместе с Китайской теннисной ассоциацией тесно работали с WTA».

Проведение турниров ATP и WTA в сезоне 2020 года прервано из-за пандемии коронавируса. Ближайшим соревнованием у мужчин должен стать турнир в Нью-Йорке, который пройдет 22—28 августа , у женщин — турнир в Палермо ( 3—9 августа ).