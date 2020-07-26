Вторая ракетка мира Халеп пропустит турнир в Палермо

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в пятницу подписал распоряжение о том, что после прибытия в Италию на карантин должны отправиться граждане, находившиеся в течение последних 14 дней в Румынии или Болгарии.

По словам директора турнира Оливьеро Пальмы, региональный эксперт по здравоохранению Руджеро Разза напрямую связался с Халеп и направил ей уведомление о том, что карантин не касается работников и, следовательно, профессиональных теннисистов. Однако в команде румынской теннисистки сообщили, что они отказываются от участия в турнире в Палермо.