Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Лечче
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бернли
Брайтон & Хоув
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал
Уотфорд
30
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Борнмут
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Манчестер Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Саутгемптон
Шеффилд Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Ливерпуль
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Норвич
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Астон Вилла
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
СПАЛ
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Кальяри
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Сампдория
Все события
Фоторепортажи
8Магомед Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА
11«Зенит» стал чемпионом в Краснодаре
16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вторая ракетка мира Халеп пропустит турнир в Палермо

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Румынская теннисистка Симона Халеп, занимающая второе место в рейтинге WTA, пропустит турнир в Палермо из-за введенного властями Италии карантина для граждан, прибывающих из Румынии и Болгарии, сообщается на сайте турнира.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:57 MSK, 26.07
Инфицировано812 485+5 765
13.07
6537
14.07
6248
15.07
6422
16.07
6428
17.07
6406
18.07
6234
19.07
6109
20.07
5940
21.07
5842
22.07
5862
23.07
5848
24.07
5811
25.07
5871
26.07
5765
13.0726.07
Скончалось13 269+77
13.07
104
14.07
175
15.07
156
16.07
167
17.07
186
18.07
124
19.07
95
20.07
85
21.07
153
22.07
165
23.07
147
24.07
154
25.07
146
26.07
77
13.0726.07
Выздоровело600 250+3 110
13.07
2960
14.07
8804
15.07
10424
16.07
8443
17.07
7681
18.07
7490
19.07
3481
20.07
3258
21.07
8782
22.07
9669
23.07
8277
24.07
8444
25.07
8366
26.07
3110
13.0726.07
Инфицировано16 095 722+305 150
13.07
181391
14.07
202824
15.07
210349
16.07
242338
17.07
253095
18.07
299152
19.07
183009
20.07
207768
21.07
205608
22.07
245636
23.07
279669
24.07
279775
25.07
226872
26.07
309457
13.0726.07
Скончалось645 404+4 680
13.07
3777
14.07
4160
15.07
5340
16.07
5757
17.07
5846
18.07
12717
19.07
0
20.07
3891
21.07
3943
22.07
6620
23.07
6889
24.07
9947
25.07
6295
26.07
4761
13.0726.07
Выздоровело9 289 676+156 588
13.07
106636
14.07
151065
15.07
131288
16.07
171411
17.07
156797
18.07
177614
19.07
130245
20.07
99370
21.07
170579
22.07
174738
23.07
176670
24.07
167674
25.07
230066
26.07
213127
13.0726.07
Источник: РИА "Новости"

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в пятницу подписал распоряжение о том, что после прибытия в Италию на карантин должны отправиться граждане, находившиеся в течение последних 14 дней в Румынии или Болгарии.

По словам директора турнира Оливьеро Пальмы, региональный эксперт по здравоохранению Руджеро Разза напрямую связался с Халеп и направил ей уведомление о том, что карантин не касается работников и, следовательно, профессиональных теннисистов. Однако в команде румынской теннисистки сообщили, что они отказываются от участия в турнире в Палермо.

Турнир пройдет с 3 по 9 августа.

 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Богиня Копакабаны делает с мячом такое, что вам и не снилось
Золотой дубль «Зенита». Клуб 2-й раз выиграл РПЛ и Кубок России
Где продолжит карьеру Кокорин? Разбираем все возможные варианты
«Барселона» в новом сезоне сосредоточится на воспитанниках
Двукратный обладатель Кубка Гагарина завершил карьеру
Родченков назвал причину бойкота СССР ОИ-1984 в Лос-Анджелесе
«Идем на рекорд»: «Спартак» поиронизировал над VAR
«Лестер» и «МЮ» сражаются за Лигу чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь