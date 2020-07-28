Женский теннисный турнир WTA в Японии отменен из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

«Мы пытались найти способы провести турнир при отсутствии аудитории или ограничении количества зрителей. Но мы пришли к серьезному выводу, что мы должны отменить турнир, учитывая проблематичность обеспечения безопасности всех участников», — говорится в заявлении организаторов.

Ранее турнир в Японии, который изначально должен был пройти в сентябре, был перенесен на начало ноября. В прошлом сезоне победительницей соревнований стала японка Наоми Осака.