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28 июля, источник: Спорт РИА Новости

Женский теннисный турнир WTA в Японии отменен из-за коронавируса

Турнир Женской теннисной организации (WTA) в Токио отменен из-за коронавируса, сообщает Франс Пресс со ссылкой на организаторов соревнований.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Мы пытались найти способы провести турнир при отсутствии аудитории или ограничении количества зрителей. Но мы пришли к серьезному выводу, что мы должны отменить турнир, учитывая проблематичность обеспечения безопасности всех участников», — говорится в заявлении организаторов.

Ранее турнир в Японии, который изначально должен был пройти в сентябре, был перенесен на начало ноября. В прошлом сезоне победительницей соревнований стала японка Наоми Осака.

Ранее WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сообщили об отмене теннисных турниров в Китае, запланированных на 2020 год, из-за пандемии коронавируса.

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