Илья Ивашко одержал вторую победу на выставочном турнире в Барселоне

Сегодня белорус, занимающий 138-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл испанца Хавьера Касано Барранко, у которого 296-я позиция в мировом рейтинге — 7:6 (8:6), 6:1. Поединок продолжался 2 часа 8 минут.

В первом матче в каталонской столице Илья Ивашко взял верх над еще одним испанским теннисистом Хайме Калдесом (1481-й номер рейтинга АТР) — 4:6, 6:1, 6:4.

Эти поединки стали для белорусского теннисиста первыми после четырехмесячного перерыва.

Ранее несколько выставочных матчей провел еще один белорус Егор Герасимов, у которого 69-е место в мировом рейтинге. Он победил россиянина Евгения Карловского (249) — 6:2, 7:6 (7:1) и канадца Лиама Драксла (930) — 6:2, 6:4, а также уступил колумбийцу Алехандро Гомесу (486) — 6:2, 6:7 (3:7), 9:11.