Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:00
Брешиа
Сампдория
Хоккей. НХЛ
19:00
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Рома
Все события
Фоторепортажи
8Слуцкий не пускает ЦСКА в Лигу чемпионов
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
31 июля, источник: БЕЛТА

Илья Ивашко одержал вторую победу на выставочном турнире в Барселоне

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал вторую победу на выставочном турнире в испанской Барселоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня белорус, занимающий 138-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл испанца Хавьера Касано Барранко, у которого 296-я позиция в мировом рейтинге — 7:6 (8:6), 6:1. Поединок продолжался 2 часа 8 минут.

В первом матче в каталонской столице Илья Ивашко взял верх над еще одним испанским теннисистом Хайме Калдесом (1481-й номер рейтинга АТР) — 4:6, 6:1, 6:4.

Эти поединки стали для белорусского теннисиста первыми после четырехмесячного перерыва.

Ранее несколько выставочных матчей провел еще один белорус Егор Герасимов, у которого 69-е место в мировом рейтинге. Он победил россиянина Евгения Карловского (249) — 6:2, 7:6 (7:1) и канадца Лиама Драксла (930) — 6:2, 6:4, а также уступил колумбийцу Алехандро Гомесу (486) — 6:2, 6:7 (3:7), 9:11.

Официальные турниры под эгидой АТР возобновятся в середине августа. Рестарт женского сезона намечен на 3 августа в итальянском Палермо.

 Гороскоп на май 2020
Шикарные ноги Наоми Кэмпбэлл на новом фото лишили фанатов дара речи
«Это указание из «Спартака»: Сергея Юрана уволили из «Химок»
Валерий Карпин жестко раскритиковал регламент РПЛ
Плющенко пообещал новые сенсации после перехода Косторной
Артем Дзюба рассказал о своих целях на следующий сезон
Стал известен гонорар Исмаилова за бой с Александром Емельяненко
Аршавин сообщил, что бывшая жена забрала почти все его трофеи
Сергей Игнашевич назвал конкурентов московского «Торпедо» в ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь