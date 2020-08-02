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13:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Мадрида рекомендовали отменить сентябрьский турнир по теннису

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Власти автономного сообщества Мадрид рекомендовали не проводить теннисный турнир, запланированный на середину сентября, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте соревнований.

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Как отмечается в сообщении, такое мнение организаторам высказал представитель местного минздрава Антонио Сапатеро.

«Учитывая рекомендации органов здравоохранения и увеличение числа случаев инфицирования в Мадриде и Испании в целом, организаторы анализируют и детально оценивают все возможные варианты, всегда думая о том, чтобы гарантировать безопасность всем участникам турнира», — говорится в сообщении.

В Мадриде 12—20 сентября должны состояться турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В пятницу минздрав Испании сообщил, что за 24 часа зафиксированы 1 525 новых случаев заражения коронавирусом. За последние две недели диагноз коронавирус COVID-19 был поставлен 27 020 пациентам, за неделю — 14 198.

Общее число выявленных случаев с начала эпидемии в марте превысило 288,5 тысячи. Умерли 28,4 тысячи пациентов, из них за последнюю неделю — 12.

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