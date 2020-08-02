Власти Мадрида рекомендовали отменить сентябрьский турнир по теннису

Как отмечается в сообщении, такое мнение организаторам высказал представитель местного минздрава Антонио Сапатеро.

«Учитывая рекомендации органов здравоохранения и увеличение числа случаев инфицирования в Мадриде и Испании в целом, организаторы анализируют и детально оценивают все возможные варианты, всегда думая о том, чтобы гарантировать безопасность всем участникам турнира», — говорится в сообщении.

В Мадриде 12—20 сентября должны состояться турниры Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В пятницу минздрав Испании сообщил, что за 24 часа зафиксированы 1 525 новых случаев заражения коронавирусом. За последние две недели диагноз коронавирус COVID-19 был поставлен 27 020 пациентам, за неделю — 14 198.