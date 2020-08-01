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14:57 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко одержал третью победу на выставочном турнире в Барселоне

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко одержал третью победу подряд на выставочном турнире в испанской Барселоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня белорус, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах испанца Николу Куна (231-й номер рейтинга АТР) — 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

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Ранее Илья Ивашко переиграл еще двух испанских теннисистов — Хавьера Косано Барранко (296) — 7:6 (8:6), 6:1 и Хайме Калдеса (1481) — 4:6, 6:1, 6:4.

Илья Ивашко одержал вторую победу на выставочном турнире в БарселонеБелорус, занимающий 138-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл испанца Хавьера Касано Барранко, у которого 296-я позиция в мировом рейтинге — 7:6 (8:6), 6:1.

Официальные турниры под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов должны возобновиться 22 августа состязаниями WS Open в американском Нью-Йорке. Это будет единственный турнир перед стартом соревнований серии «Большого шлема» — открытого чемпионата США. В этом году US Open планируется провести с 31 августа по 13 сентября.

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