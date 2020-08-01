Саснович вышла во второй раунд квалификации теннисного турнира в Палермо

В поединке первого квалификационного раунда белоруска, занимающая 119-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла в двух сетах российскую теннисистку Анастасию Комардину, у которой 201-я позиция в мировом рейтинге, — 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

В следующей встрече соперницей Александры Саснович будет чешка Тереза Мартинцова (133-й номер мирового рейтинга), победившая швейцарскую теннисистку Леони Кунг (155), — 4:6, 6:2, 6:1. Чтобы пробиться в основную сетку нужно преодолеть три квалификационных барьера.

Турнир Palermo Ladies Open, который завершится 9 августа, является первым официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.