Саснович вышла в третий круг квалификации теннисного турнира в Палермо

Сегодня в поединке второго круга белоруска, занимающая 119-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла первую партию у чешки Терезы Мартинцовой (133-й номер мирового рейтинга) со счетом 6:3, а затем соперница не смогла продолжить встречу. В первом круге соревнований в сицилийской столице Александра Саснович обыграла в двух сетах российскую теннисистку Анастасию Комардину (201) — 7:5, 6:2.