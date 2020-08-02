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19:30 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович вышла в третий круг квалификации теннисного турнира в Палермо

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в третий квалификационный раунд турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в поединке второго круга белоруска, занимающая 119-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), выиграла первую партию у чешки Терезы Мартинцовой (133-й номер мирового рейтинга) со счетом 6:3, а затем соперница не смогла продолжить встречу. В первом круге соревнований в сицилийской столице Александра Саснович обыграла в двух сетах российскую теннисистку Анастасию Комардину (201) — 7:5, 6:2.

В решающем матче за выход в основную сетку соперницей Александры Саснович будет победительница встречи Лара Арруабаррена-Весино (Испания) — Мартина Ди Джузеппе (Италия).

Турнир Palermo Ladies Open, который завершится 9 августа, является первым официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

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