Саснович пробилась в основную сетку турнира в Палермо
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке третьего квалификационного раунда Александра Саснович (119-й номер мирового рейтинга) победила испанку Лару
До этого Александра Саснович обыграла россиянку Анастасию Комардину (201) и чешскую теннисистку Терезу Мартинцову (133) .
Турнир Palermo Ladies Open, который завершится 9 августа, является первым официальным после связанного с пандемией COVID-19 перерыва.