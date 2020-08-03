Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Тампа-Бэй Лайтнинг
Вашингтон Кэпиталз
22
Хоккей. НХЛ
01:30
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
3.08
Калгари Флэймз
Виннипег Джетс
23
Хоккей. НХЛ
05:30
Эдмонтон Ойлерз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
3.08
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
41
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
16Эмоциональный срыв Тедеско: «Спартак» сыграл вничью с «Локо»
3 августа, источник: БЕЛТА

Саснович пробилась в основную сетку турнира в Палермо

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в поединке третьего квалификационного раунда Александра Саснович (119-й номер мирового рейтинга) победила испанку Лару Арруабаррена-Весино (154) — 7:5, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

До этого Александра Саснович обыграла россиянку Анастасию Комардину (201) и чешскую теннисистку Терезу Мартинцову (133) .

Турнир Palermo Ladies Open, который завершится 9 августа, является первым официальным после связанного с пандемией COVID-19 перерыва.

 Гороскоп на май 2020
Школьники кричали от страха, когда за спиной учителя промелькнула загадочна
Защита Кокорина осталась недовольна новым приговором футболисту
«Локомотив» объявил о переходе бывшего защитника «Бенфики»
Хет-трик россиянина помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ
Косторная ушла к Плющенко с нарушением. Будет дисквалификация?
The Times: «Челси» могут покинуть до 10 футболистов
СМИ назвали основного кандидата на пост тренера «Барселоны»
Федор Емельяненко высказался о новом поединке в Bellator
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь