Саснович пробилась в основную сетку турнира в Палермо

Саснович пробилась в основную сетку турнира в Палермо

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.