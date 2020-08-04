Теннисный турнир серии «Мастерс» в Мадриде отменен из-за пандемии коронавируса

Изначально турнир как у женщин, так и у мужчин, должен был пройти в мае, однако соревнования из-за пандемии были перенесены на 12—20 сентября .

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Во вторник организаторы турнира после тщательной оценки обстоятельств, которые продолжает накладывать пандемия, приняли решение отменить турнир в 2020 году. Отмечается, что в следующем году турнир пройдет с 30 апреля по 9 мая.

Турнир в Мадриде проводится с 2009 года. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — Кики Бертенс из Нидерландов. Из россиян победителем турниров серии «Мастерс» в прошлом году становился только Даниил Медведев, выиграв на соревнованиях в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай).