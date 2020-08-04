Теннисный турнир серии «Мастерс» в Мадриде отменен из-за пандемии коронавируса
ТАСС, 4 августа. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде, проводимый под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации
ТАСС, 4 августа. Турнир серии «Мастерс» в Мадриде, проводимый под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации
Изначально турнир как у женщин, так и у мужчин, должен был пройти в мае, однако соревнования
Во вторник организаторы турнира после тщательной оценки обстоятельств, которые продолжает накладывать пандемия, приняли решение отменить турнир в 2020 году. Отмечается, что в следующем году турнир пройдет с 30 апреля по 9 мая.
Турнир в Мадриде проводится с 2009 года. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — Кики Бертенс из Нидерландов. Из россиян победителем турниров серии «Мастерс» в прошлом году становился только Даниил Медведев, выиграв на соревнованиях в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай).
«Мастерс» — третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP.