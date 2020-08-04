Александра Саснович уверенно обыграла Элизе Мертенс и вышла в 1/8 финала турнира в Палермо

Сегодня в 1/16 финала одиночного разряда Александра Саснович уверенно обыграла в двух сетах 23-ю ракетку планеты бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс — 6:4, 6:1. Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

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В матче за выход в четвертьфинал белоруска встретится с представительницей Италии Ясмин Паолини (95), которая в 1/16 финала победила россиянку Дарью Касаткину (66) — 5:7, 6:4, 6:4.

В основную сетку состязаний в сицилийской столице Александра Саснович пробилась через квалификацию, победив россиянку Анастасию Комардину (201), чешку Терезу Мартинцову (133) и испанку Лару Арруабаррену-Весино (154).