Рафаэль Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате США
ТАСС, 4 августа. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не будет участвовать в Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
ТАСС, 4 августа. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не будет участвовать в Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.
«После долгих размышлений я решил не участвовать в этом году на US Open. Ситуация во всем мире очень сложная, случаи заражения коронавирусом увеличиваются, похоже, мы до сих пор не можем ее контролировать», — говорится в сообщении.