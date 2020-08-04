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21:38 (мск), источник: ТАСС

Рафаэль Надаль отказался от участия в Открытом чемпионате США

ТАСС, 4 августа. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль не будет участвовать в Открытом чемпионате США (US Open) в 2020 году. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

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Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября.

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«После долгих размышлений я решил не участвовать в этом году на US Open. Ситуация во всем мире очень сложная, случаи заражения коронавирусом увеличиваются, похоже, мы до сих пор не можем ее контролировать», — говорится в сообщении.

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