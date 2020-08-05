Павлюченкова пропустит US Open из-за «отсутствия безопасности»

Источник: Спорт РИА Новости

«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного турнира Большого шлема. Теннис для меня — это почти все», — написала Павлюченкова на своей странице в Instagram.

«Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку. Спасибо Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации тенниса США (USTA), что дают нам возможность играть. Дальше — уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», — добавила 29-летняя теннисистка.

Павлюченкова занимает 30-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 выигранных турниров WTA в одиночном разряде.

Ранее с US Open из-за ситуации с коронавирусом снялись первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и обладатель трофея 2019 года испанец Рафаэль Надаль.

US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.