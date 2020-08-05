Павлюченкова пропустит US Open из-за «отсутствия безопасности»
Россиянка Анастасия Павлюченкова не выступит на Открытом чемпионате США по теннису, поскольку считает, что безопасность спортсменов не будет гарантирована.
Россиянка Анастасия Павлюченкова не выступит на Открытом чемпионате США по теннису, поскольку считает, что безопасность спортсменов не будет гарантирована.
«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного турнира Большого шлема. Теннис для меня — это почти все», — написала Павлюченкова на своей странице в Instagram.
«Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку. Спасибо Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации тенниса США (USTA), что дают нам возможность играть. Дальше — уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас», — добавила 29-летняя теннисистка.
Павлюченкова занимает 30-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 выигранных турниров WTA в одиночном разряде.
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