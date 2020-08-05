Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо

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Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович обыграла в двух сетах представительницу Италии Ясмин Паолини (95) — 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В первом раунде белоруска также уверенно победила в двух сетах 23-ю ракетку планеты бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс — 6:4, 6:1.

В основную сетку состязаний в сицилийской столице Александра Саснович пробилась через квалификацию, победив россиянку Анастасию Комардину (201), чешку Терезу Мартинцову (133) и испанку Лару Арруабаррену-Весино (154).