Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
02
Хоккей. НХЛ
01:30
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Еврокубки
5.08
Интер
Хетафе
20
Футбол. Еврокубки
5.08
Манчестер Юнайтед
ЛАСК
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
5.08
Аризона Койотс
Нэшвилл Предаторз
41
Футбол. Еврокубки
5.08
Копенгаген
Истанбул Башакшехир
30
Футбол. Еврокубки
5.08
Шахтер Д
Вольфсбург
30
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Кубок России
5.08
Форте
Кубань Холдинг
01
Хоккей. НХЛ
5.08
Флорида Пантерз
Нью-Йорк Айлендерс
32
Футбол. Кубок России
5.08
Спартак Нч
Ессентуки
50
Футбол. Кубок России
5.08
Анжи
Махачкала
10
Все события
Фоторепортажи
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
23Фарфан спас «Локо» от поражения
5 августа, источник: БЕЛТА

Александра Саснович вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Палермо

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (119-й номер рейтинга WTA) вышла в четвертьфинал турнира в итальянском Палермо с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Сегодня в поединке 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович обыграла в двух сетах представительницу Италии Ясмин Паолини (95) — 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

В первом раунде белоруска также уверенно победила в двух сетах 23-ю ракетку планеты бельгийскую теннисистку Элизе Мертенс — 6:4, 6:1.

В основную сетку состязаний в сицилийской столице Александра Саснович пробилась через квалификацию, победив россиянку Анастасию Комардину (201), чешку Терезу Мартинцову (133) и испанку Лару Арруабаррену-Весино (154).

Турнир Palermo Ladies Open, который финиширует 9 августа, является первым официальным после перерыва, связанного с пандемией COVID-19.

 Гороскоп на май 2020
Надо больше грязи! Прогулка с питомцем пошла не по плану - видео
«Интер» и «Манчестер Юнайтед» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Тедеско объяснил, чего «Спартаку» не хватает для чемпионства
«Милан» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита»
«Шахтер» одолел «Вольфсбург» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
Массимо Каррера отреагировал на переход Кокорина в «Спартак»
В WADA прокомментировали скандал с аудитом деятельности РУСАДА
ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником сборной Уругвая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь