СМИ: Теннисисты из первой двадцатки рейтинга ATP могут не сыграть на US Open

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В четверг теннисисты провели встречу с представителями ATP и Ассоциации тенниса США. Причиной возможного отказа от участия в турнире является отсутствие гарантий того, что по возвращении из США спортсменам не придется проходить двухнедельный карантин.

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В число 20 лучших теннисистов рейтинга ATP входят три россиянина — Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублев (14) и Карен Хачанов (15). Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович.