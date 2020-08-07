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08:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Теннисисты из первой двадцатки рейтинга ATP могут не сыграть на US Open

ТАСС, 7 августа. Игроки, входящие в первую двадцатку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), могут сняться с Открытого чемпионата США. Об этом сообщает издание Marca.

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В четверг теннисисты провели встречу с представителями ATP и Ассоциации тенниса США. Причиной возможного отказа от участия в турнире является отсутствие гарантий того, что по возвращении из США спортсменам не придется проходить двухнедельный карантин.

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В число 20 лучших теннисистов рейтинга ATP входят три россиянина — Даниил Медведев (5-е место), Андрей Рублев (14) и Карен Хачанов (15). Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович.

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в US Open отказалась первая ракетка мира у женщин Эшли Барти и второй номер рейтинга ATP испанец Рафаэль Надаль.

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