Седьмая ракетка мира Бертенс отказалась от участия в US Open

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.

«После долгих раздумий я решила не ехать в США на турнир в Цинциннати и на Открытый чемпионат США. Ситуация с коронавирусом по-прежнему вызывает беспокойство, здоровье людей должно стоять на первом месте, и контроль над вирусом должен стать приоритетом. Наш премьер-министр [Марк Рютте] вчера заявил, что по прибытии с US Open мы будем помещены на двухнедельный карантин, что помешает мне подготовиться к любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже», — написала Бертенс.