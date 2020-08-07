Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.08
Манчестер Сити
Реал
21
Футбол. Еврокубки
7.08
Ювентус
Лион
21
Футбол. Премьер-лига
7.08
Зенит
Локомотив
21
Футбол. Первый дивизион
12:00
Енисей
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Шинник
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Торпедо М
Все события
Фоторепортажи
33ВАР против «Спартака», офис Тедеско и победа красно-белых
19«Зенит» — супер! Лучшие кадры матча с «Локомотивом»
7 августа, источник: ТАСС

Седьмая ракетка мира Бертенс отказалась от участия в US Open

ТАСС, 7 августа. Нидерландская теннисистка Кики Бертенс не будет участвовать в Открытом чемпионате США в 2020 году в связи с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Об этом 28-летняя спортсменка написала в Instagram.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:35 MSK, 07.08
Инфицировано877 135+5 241
25.07
5871
26.07
5765
27.07
5635
28.07
5395
29.07
5475
30.07
5509
31.07
5482
1.08
5462
2.08
5427
3.08
5394
4.08
5159
5.08
5204
6.08
5267
7.08
5241
25.077.08
Скончалось14 725+119
25.07
146
26.07
77
27.07
85
28.07
150
29.07
169
30.07
129
31.07
161
1.08
95
2.08
70
3.08
79
4.08
144
5.08
139
6.08
116
7.08
119
25.077.08
Выздоровело683 592+7 235
25.07
8366
26.07
3110
27.07
3079
28.07
8888
29.07
8116
30.07
9322
31.07
8755
1.08
8114
2.08
3649
3.08
3420
4.08
7878
5.08
7555
6.08
7331
7.08
7235
25.077.08
Инфицировано19 193 661+269 739
25.07
226872
26.07
309457
27.07
208139
28.07
231261
29.07
251959
30.07
291892
31.07
272865
1.08
289336
2.08
258402
3.08
234128
4.08
201543
5.08
259224
6.08
269601
7.08
286864
25.077.08
Скончалось716 735+5 819
25.07
6295
26.07
4761
27.07
4305
28.07
5361
29.07
6266
30.07
6625
31.07
6309
1.08
6073
2.08
5579
3.08
4446
4.08
4608
5.08
6663
6.08
7009
7.08
7258
25.077.08
Выздоровело11 611 029+174 949
25.07
230066
26.07
213127
27.07
140376
28.07
182952
29.07
169086
30.07
204663
31.07
184148
1.08
193536
2.08
221901
3.08
135814
4.08
226627
5.08
225127
6.08
219833
7.08
207157
25.077.08
Источник: AP 2020

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.

Во время загрузки произошла ошибка.

«После долгих раздумий я решила не ехать в США на турнир в Цинциннати и на Открытый чемпионат США. Ситуация с коронавирусом по-прежнему вызывает беспокойство, здоровье людей должно стоять на первом месте, и контроль над вирусом должен стать приоритетом. Наш премьер-министр [Марк Рютте] вчера заявил, что по прибытии с US Open мы будем помещены на двухнедельный карантин, что помешает мне подготовиться к любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже», — написала Бертенс.

«Я надеюсь, что ситуация быстро примет положительный оборот, и желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя», — добавила спортсменка.

Бертенс является победительницей десяти турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), лучшим результатом нидерландской теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2016), на US Open ее лучшее достижение — выход в третий круг в 2018 году. Бертенс занимает седьмое место в рейтинге WTA.

 Уайт: Сен-Пьер может стать последним соперником Нурмагомедова в карьере
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Матч «Химок» и ЦСКА откроет новый сезон чемпионата России
Дубль Роналду не спас «Ювентус» от вылета из Лиги чемпионов
«Зенит» в пятый раз стал обладателем Суперкубка России
«Реал» во второй раз уступил «Манчестер Сити» и выбыл из ЛЧ
Ушел из жизни заслуженный тренер России Геннадий Турецкий
Дочь Этери Тутберидзе вернулась на лед после серьезной травмы
Кикнадзе назвал позором ситуацию с регламентом Суперкубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь