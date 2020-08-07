Седьмая ракетка мира Бертенс отказалась от участия в US Open

Открытый чемпионат США запланирован на период с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, а также россиянка Анастасия Павлюченкова.
«После долгих раздумий я решила не ехать в США на турнир в Цинциннати и на Открытый чемпионат США. Ситуация с коронавирусом по-прежнему вызывает беспокойство, здоровье людей должно стоять на первом месте, и контроль над вирусом должен стать приоритетом. Наш премьер-министр [Марк Рютте] вчера заявил, что по прибытии с US Open мы будем помещены на двухнедельный карантин, что помешает мне подготовиться к любимым грунтовым турнирам в Риме и Париже», — написала Бертенс.
«Я надеюсь, что ситуация быстро примет положительный оборот, и желаю всем крепкого здоровья. Берегите себя», — добавила спортсменка.
Бертенс является победительницей десяти турниров под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), лучшим результатом нидерландской теннисистки на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции (2016), на US Open ее лучшее достижение — выход в третий круг в 2018 году. Бертенс занимает седьмое место в рейтинге WTA.