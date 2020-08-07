Александра Саснович не вышла в полуфинал теннисного турнира в Палермо

Сегодня в четвертьфинале белоруска уступила на двух тай-брейках 15-й ракетке мира Петре Мартич из Хорватии — 6:7 (5:7), 6:7 (3:7). Игра длилась два часа 20 минут. В борьбе за выход в финал Петра Мартич встретится с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт (22) и итальянкой Элизабеттой Кончаретто (156).