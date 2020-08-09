«Я превратилась в затворницу». Серена Уильямс призналась в страхе перед коронавирусом

«Я превратилась в затворницу. Начала соблюдать социальную дистанцию с начала марта.
У меня проблемы с легкими, так что я не уверена в том, что со мной может произойти. Думаю, со мной будет все в порядке, но проверять не хочется. С собой в поездки я беру 50 масок, без них совсем не хочется оказаться.
Я очень внимательно отношусь к вопросу здоровья, все в личном пузыре Серены надежно защищено. Конечно, играть в теннис здорово, но это моя жизнь и мое здоровье, поэтому я стала немного нервной, но по-другому в этой ситуации нельзя, — цитирует Уильямс Metro.