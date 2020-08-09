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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева: Я уже тренируюсь на харде и планирую поехать на US Open

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева заявила, что уже перешла к тренировкам на хардовом покрытии и планирует поехать на Открытый чемпионат США.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее из-за ситуации с коронавирусом с турнира снялись несколько теннисисток, в том числе первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, украинка Элина Свитолина, представительница Нидерландов Кики Бертенс и чешка Барбора Крейчикова. После снятия ряда теннисисток организаторы сообщили, что Вихлянцева попала в основную сетку US Open.

«Да, я планирую полететь в Нью-Йорк. Я уже перешла на хардовое покрытие, тренируюсь, готовлюсь. Надеюсь, что к моменту старта турнира ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Безопаснее станут поездки, перелеты, сам факт нахождения в другой стране, вдали от дома. Как мы видим на примере турнира в Палермо, несмотря на единичный случай положительного теста на COVID-19, никаких вспышек и массовых заболеваний там нет. Это одна из причин, почему я решила лететь в США», — цитирует Вихлянцеву сайт Федерации тенниса России.

US Open станет первым турниром Большого шлема после рестарта, он пройдет без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября.

«Я уверена, что строгие медицинские протоколы и правила, которые будут применяться в Нью-Йорке, позволят избежать проблем. Это ведь для нашей собственной безопасности. Частые проверки, отсутствие зрителей, нахождение в отеле или на кортах с ограничениями — все это будет способствовать нормальному проведению соревнований. Никто не пойдёт гулять по городу. Так что я готовлюсь и очень жду старта», — добавила россиянка.

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