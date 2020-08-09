Вихлянцева: Я уже тренируюсь на харде и планирую поехать на US Open

Источник: РИА "Новости"

Ранее из-за ситуации с коронавирусом с турнира снялись несколько теннисисток, в том числе первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, украинка Элина Свитолина, представительница Нидерландов Кики Бертенс и чешка Барбора Крейчикова. После снятия ряда теннисисток организаторы сообщили, что Вихлянцева попала в основную сетку US Open.

«Да, я планирую полететь в Нью-Йорк. Я уже перешла на хардовое покрытие, тренируюсь, готовлюсь. Надеюсь, что к моменту старта турнира ситуация с коронавирусом будет улучшаться. Безопаснее станут поездки, перелеты, сам факт нахождения в другой стране, вдали от дома. Как мы видим на примере турнира в Палермо, несмотря на единичный случай положительного теста на COVID-19, никаких вспышек и массовых заболеваний там нет. Это одна из причин, почему я решила лететь в США», — цитирует Вихлянцеву сайт Федерации тенниса России.

US Open станет первым турниром Большого шлема после рестарта, он пройдет без зрителей в запланированные сроки — с 31 августа по 13 сентября.