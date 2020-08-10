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19:35 (мск), источник: ТАСС

Светлана Кузнецова отказалась от участия в US Open

ТАСС, 10 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, россиянка Анастасия Павлюченкова.

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«В связи с неблагоприятной ситуацией из-за коронавируса, а также отсутствием возможности организовать необходимые перелеты для сбора моей команды, я приняла сложное для себя решение отказаться от участия в турнире в Цинциннати и US Open, — написала Кузнецова. — Мне очень жаль, так как я сильно ждала этих турниров, но пандемия изменила все планы. Надеюсь, что к следующим соревнованиям ситуация в мире станет стабильнее. Всем участникам и болельщикам желаю удачи и здоровья, берегите себя и своих близких».

Кузнецова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе 35-летней спортсменки 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей US Open 2004 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Франции (2009).

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