Светлана Кузнецова отказалась от участия в US Open
ТАСС, 10 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
ТАСС, 10 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова отказалась от участия в Открытом чемпионате США (US Open). Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram.
Открытый чемпионат США пройдет с 31 августа по 13 сентября. Ранее от участия в турнире отказались австралийка Эшли Барти, испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, украинка Элина Свитолина, швейцарец Стэн Вавринка, россиянка Анастасия Павлюченкова.
«В связи с неблагоприятной ситуацией
Кузнецова занимает 32-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в активе 35-летней спортсменки 18 выигранных турниров. Кузнецова является победительницей US Open 2004 года, также она выигрывала Открытый чемпионат Франции (2009).