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15:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Анастасия Павлюченкова проиграла 70-й ракетке мира в первом круге турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под шестым номером, не смогла пробиться во второй круг.

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Источник: AP 2020

На старте соревнований уроженка Самары проиграла 70-й ракетке мира представительнице Нидерландов Аранче Рус со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Рус поспорит с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, LL) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q).

Прага. Женщины. Первый круг

Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Ясмине Паолини (Италия) — 7:5, 4:6, 6:3.
Кристина Плишкова (Чехия) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:2, 7:5.

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