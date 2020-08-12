Азаренко проиграла Винус Уильямс на старте турнира в Лексингтоне
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA: 58) не сумела выйти во второй круг турнира в американском Лексингтоне, призовой фонд которого составляет 202 250 долларов.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (WTA: 58) не сумела выйти во второй круг турнира в американском Лексингтоне, призовой фонд которого составляет 202 250 долларов.
В стартовом матче бывшая первая ракетка мира не сумела ничего противопоставить 40-летней Винус Уильямс (WTA: 67) — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Во втором раунде американка встретится с сестрой Сереной (WTA: 9).
Ранее во второй круг турнира Лексингтоне вышли две другие белоруски — Ольга Говорцова (WTA: 135), одолевшая Бетани