Азаренко проиграла Винус Уильямс на старте турнира в Лексингтоне

В стартовом матче бывшая первая ракетка мира не сумела ничего противопоставить 40-летней Винус Уильямс (WTA: 67) — 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. Во втором раунде американка встретится с сестрой Сереной (WTA: 9).



Ранее во второй круг турнира Лексингтоне вышли две другие белоруски — Ольга Говорцова (WTA: 135), одолевшая Бетани Маттек-Сандс (WTA: 358) из США — 7:6 (7:4), 6:1, и Арина Соболенко (WTA: 11), переигравшая еще одну американку Мэдисон Бренгл (WTA: 80) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2.