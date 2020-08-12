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12:10 (мск), источник: Prosports.kz

Юлия Путинцева выиграла свой первый матч после возобновления сезона

В американском Лексингтоне стартовал турнир серии WTA. В соревнованиях принимает участие казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, передает Prosports.kz.

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Источник: РИА "Новости"

На турнире Юлия посеяна под пятым номером. В первом круге состязаний она уверенно обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович со счетом — 6:0, 6:4. Для Путинцевой это первый матч после карантина.

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Во втором раунде казахстанская спортсменка встретится с Хиль Беленой Тайхман из Швейцарии, которая выбила из соревнований российскую теннисистку Анну Калинскую (6:2,7:5).

Стоит отметить, на этом турнире выступают хозяйки корта — сестры Уильямс. Серена в стартовой игре в трех партиях одержала победу над соотечественницей Бернардой Перой — 4:6, 6:4, 6:1. Во втором круге она может встретится со своей старшей сестрой — Венус, которая в первом круге сыграет с Викторией Азаренко из Беларуси. Для Серены этот матч также стал первым после рестарта сезона.

Напомним, соревнования в WTA-туре были остановлены в марте из-за пандемии коронавируса и возобновились на минувшей неделе турниром в Палермо (Италия).

Пахита Амири

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