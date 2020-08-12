Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Айлендерс
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Футбол. Еврокубки
12.08
Аталанта
ПСЖ
12
Хоккей. НХЛ
05:30
Сент-Луис Блюз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Первый дивизион
12.08
Торпедо М
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
12.08
Факел
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
12.08
Шинник
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
12.08
Динамо Бр
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
12.08
Нефтехимик
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
12.08
Текстильщик
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
12.08
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
12.08
Волгарь
Велес
12
Хоккей. НХЛ
12.08
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз
ОТ
43
Футбол. Первый дивизион
12.08
Оренбург
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
12.08
Иртыш
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
12.08
Томь
Спартак-2
12
Все события
Фоторепортажи
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
10Дубля Роналду не хватило: «Лион» прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
12 августа, источник: БЕЛТА

Говорцова завершила выступление на теннисном турнире в Лексингтоне

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (135-й номер мирового рейтинга) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира в американском Лексингтоне с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2020

Сегодня в 1/8 финала белоруска уступила в трехсетовом поединке тунисской теннисистке Унс Джабир (39) — 6:3, 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В 1/16 финала Ольга Говорцова победила в двух сетах американку Бетани Маттек-Сандс (358) — 7:6 (7:4), 6:1. В основную сетку этих состязаний белорусская теннисистка пробилась, пройдя два раунда квалификации.

В четвертьфинале Унс Джабир встретится с победительницей сегодняшнего матча между 11-й ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и американкой Кори Гауфф (53). В 1/16 финала Арина Соболенко переиграла еще одну американскую теннисистку Мэдисон Бренгл (80) — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2. В парном разряде белорусско-американский дуэт Арина Соболенко / Дженнифер Брэди уступил американо-польскому тандему Джессика Пегула / Магда Линетт — 4:6, 6:4, 8:10.

Ранее экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (58) завершила выступление, проиграв в 1/16 финала американской теннисистке Винус Уильямс (67) — 3:6, 2:6.

Турнир в Лексингтоне завершится 16 августа.

 Гороскоп на май 2020
Медведица эпично сразилась с волками, чтобы спасти своих малышей - видео
Убийственный камбэк «ПСЖ»: «Аталанта» вылетела из Лиги чемпионов
15-летняя звезда разрывает ФНЛ. Сегодня он забил первый гол
В Турции написали об интересе «Бешикташа» к Дзюбе
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Малышко в деле. Биатлонист постарается вернуться в сборную
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
Нападающий ЦСКА перешел в «Уфу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь