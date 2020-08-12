Говорцова завершила выступление на теннисном турнире в Лексингтоне

Сегодня в 1/8 финала белоруска уступила в трехсетовом поединке тунисской теннисистке Унс Джабир (39) — 6:3, 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В 1/16 финала Ольга Говорцова победила в двух сетах американку Бетани Маттек-Сандс (358) — 7:6 (7:4), 6:1. В основную сетку этих состязаний белорусская теннисистка пробилась, пройдя два раунда квалификации.