Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне

Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне

Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Лексингтоне (США), призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.