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23:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне

Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Лексингтоне (США), призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Блинкова в среду во втором круге проиграла чешке Марии Боузковой со счетом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте один час 42 минуты.

Следующей соперницей Боузковой станет победительница противостояния Магда Линетт (Польша, 6-я сеяная) — Дженнифер Брэди (США).

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