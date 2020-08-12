Блинкова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Лексингтоне
Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Лексингтоне (США), призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.
Россиянка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Лексингтоне (США), призовой фонд которого превышает 200 тысяч долларов.
Блинкова в среду во втором круге проиграла чешке Марии Боузковой со счетом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте один час 42 минуты.
Следующей соперницей Боузковой станет победительница противостояния Магда Линетт (Польша, 6-я сеяная) — Дженнифер Брэди (США).