Вера Лапко: Мое сердце разрывается на части. Белорусы, родненькие, держитесь
Белоруска Вера Лапко призналась, что не может нормально тренироваться и готовиться к «US Open», так как очень переживает
Белоруска Вера Лапко призналась, что не может нормально тренироваться и готовиться к «US Open», так как очень переживает
«Сейчас я должна по полной готовиться к US Open, тренироваться, мои мысли должны быть направлены только на это. Но уже третьи сутки не могу нормально уснуть, так как переживаю, и мое сердце разрывается на части