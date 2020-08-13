Вера Лапко: Мое сердце разрывается на части. Белорусы, родненькие, держитесь

«Сейчас я должна по полной готовиться к US Open, тренироваться, мои мысли должны быть направлены только на это. Но уже третьи сутки не могу нормально уснуть, так как переживаю, и мое сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, Радзiмай Беларусi. Белорусы, родненькие, держитесь», — написала Лапко в сториз в Инстаграм.