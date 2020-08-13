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12:15 (мск), источник: Прессбол

Вера Лапко: Мое сердце разрывается на части. Белорусы, родненькие, держитесь

Белоруска Вера Лапко призналась, что не может нормально тренироваться и готовиться к «US Open», так как очень переживает из-за того, что происходит в Беларуси.

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Источник: Reuters

«Сейчас я должна по полной готовиться к US Open, тренироваться, мои мысли должны быть направлены только на это. Но уже третьи сутки не могу нормально уснуть, так как переживаю, и мое сердце разрывается на части из-за того, что сейчас происходит в моей родной, Радзiмай Беларусi. Белорусы, родненькие, держитесь», — написала Лапко в сториз в Инстаграм.

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