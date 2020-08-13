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18:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пожалуйста, остановите насилие!» Звезда тенниса отреагировала на события в Белоруссии

Финалистка Кубка Федерации-2017 по теннису Арина Соболенко опубликовала пост о ситуации в Белоруссии.

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«Я не могу поверить, что все это происходит в моей Мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь. Я не могу смотреть на жестокость по отношению к людям, которые беззащитны. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие!!! Берегите себя и своих близких мои дорогие белорусы», — написала в Instagram Соболенко.

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